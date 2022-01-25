文化大學25日靠著替補上陣的大一新鮮人楊祥禾在第5局敲出致勝3分砲，以5比1擊敗輔仁大學，奪下110學年度大專棒球聯賽（UBL）季軍。

文化此役推出202公分長人林振瑋先發，但他狀況並不理想，28球投球中投出1三振、2次四壞球，另有2次暴投，僅投1局失1分退場，接替的2位投手李景興、黃昰豪狀況也不理想，文化3局就換了4位投手，直到第4任投手林哲佑上場後才穩住局面。

先丟掉1分的文化在4局上追平戰局，5局再靠楊祥禾擊中左外野標竿的3分全壘打奠定勝基，最終以4分差奪下季軍。

雖然奪下季軍，但文化總教練廖敏雄卻不太滿意球員的態度，「不知道是不是選手壓力太大，感覺不太到選手的企圖心，昨天國體的宮象謙之前被我們打爆，但就有看到他想要復仇的企圖心，這在我們這邊比較沒有看到，是比較可惜的地方，還是希望選手要拿出正面的態度。」

不過廖敏雄也肯定今天開轟的楊祥禾，他透露，原本這次UBL並沒有要將楊祥禾填進報名表中，希望他利用這段時間藉由重訓增加身體素質，但球隊游擊手較欠缺，在最後一刻放進名單中，「就抓來試試看，沒想到表現讓人驚艷。」

廖敏雄指出，楊祥禾開轟那個打席雖然陷入球數落後，但他展現纏鬥力，「這部分是我們陣中很多選手較欠缺的，他（楊祥禾）這次表現很不錯，希望能夠帶給其他球員更多啟示。」

敲出生涯首轟的楊祥禾則說：「一開始就陷入2好球落後，當下沒想太多只想先破壞，後來抓到對手失投球，打出去就先全力衝刺，直到到二壘才看到總教練的手勢，才知道是全壘打。」接下來他也會持續精進身體素質，朝職棒路邁進。