立陶宛生產的2萬多瓶黑螺旋槳蘭姆酒遭大陸拒買，台酒全部接受後於日前宣布將在2月1日開賣，每瓶售價為600元，不過同酒品傳出在大陸原本僅賣人民幣31元至49元不等，約新台幣137元至217元，因此引起網友爭議，認為台灣人被當成盤子。國民黨台北市議員王鴻薇就揭開「財富密碼」，建議台酒直接消費台灣價值到底，不用這麼辛苦辯解。

針對立陶宛深蘭姆酒的訂價引起爭議，台酒表示主要反映航運成本；關稅、酒稅；重新製作中文繁體標籤，符合台灣市場所需及設計盒子和紙袋等。

王鴻薇今（25）日在臉書表示，台酒辯稱售價比歐盟、香港及新加坡等地便宜，台酒副總廖志堅更直指大陸碼頭工人廉價，但王鴻薇認為台酒不用這麼辛苦辯解，酸說「人家物價什麼樣子也不看看，沒什麼好說嘴的」。

王鴻薇建議台酒直接喊「台灣隊買台灣酒，不夠愛台買淘寶酒」，消費台灣價值到底，並順便號召網軍撻伐買划算價格酒的人，酸「這才是現代財富密碼」，並說若這樣還是賣不好，那就不要打腫臉充胖子，「肖想拿立陶宛退酒，要全民幫你買單，愛國不代表要當盤子，還想把國人當提款機！」

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