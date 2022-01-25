高市政府今（25）日上午舉辦捷運O10衛武營站聯合開發記者會，宣示啟動高雄捷運聯合開發案。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市政府今（25）日上午舉辦捷運O10衛武營站聯合開發記者會，宣示啟動高雄捷運聯合開發案，預計未來將引入180億投資資金，將橘線衛武營站導入藝文、辦公、休閒商業及住宅機能，並和2028年完工的黃線Y18站共構，打造成為鳳山新地標。

高捷衛武營站聯合開發記者會今天上午舉行，副市長林欽榮致詞時表示，此次開發基地是原高雄市公車總站之一的建軍站，後續將配合政府推動鳳山中城計畫及捷運TOD政策下喬遷他址後，由捷運局辦理聯合開發，提供整體區域生活服務機能及捷運黃線的建設。

林欽榮表示，除現有捷運橘線衛武營站外，未來也將配合捷運黃線Y18站設置共構，再結合衛武營藝術文化中心，雙捷運交會讓藝術融入居民生活圈。此外，現址建軍跨域藝術村，市府也將協助搬遷至衛武營公園之三連棟，結合台北藝術大學的經驗與學術資源，成立「K Hub」，以藝術文化連結在地，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落。

林欽榮並指出，高雄聯開首案「捷運橘線O4舊市議會站聯開案」已於2021年8月與麗寶集團名軒企業完成簽約，預計興建1.6萬坪商辦大樓，市府未來除本案O10站之聯合開發外，亦將陸續推出O13、RK1等聯合開發案，歡迎潛在投資人參與高雄聯開案，與市府攜手創造地方發展價值。

捷運局長吳義隆則表示，橘線O10基地將是高雄聯開第2案，面積約5500坪，位於衛武營站5號出入口及未來黃線Y18站交會處，國道一號交流道下5分鐘，南側為擁有47公頃綠地公園的衛武營藝術文化中心，西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井LaLaport預定地、北側則有高雄政府鳳山行政中心、正義車站綠園道等，交通便捷、生活機能完善。

吳義隆指出，該案都市計畫規畫為商業區，捷運黃線Y18站出入口設於基地內，預計可於2028年完工，已預留連接口及地下人行道串聯兩個捷運站及通往衛武營、三井LaLaport，未來到站乘客可從捷運站進入開發大樓，達到「到站即到店、到站即到家」的便利生活。

捷運局表示，捷運O10聯開案位於苓雅區及鳳山區交會處精華區位，往東可至鳳山市中心、大東藝術中心，往西可連接國道一號高速公路，交通生活機能便捷。未來在黃線Y18站通車後，運用地下連通道串聯達到雙捷共構效益，預計興建約8.5萬坪樓地板面積開發大樓、引進約180億元資金，可望成為高雄軌道經濟新地標。