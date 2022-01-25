農曆過年即將到來，許多人會在過年時換上新錢包，期許自己在新的一年財運大漲，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，12生肖選購新錢包時，可以選擇對應自己生肖五行的顏色，更能帶來滾滾財源，順利聚財、發財。

▍1.生肖五行為木：虎、兔

錢包可用綠色系，綠色讓人感覺自然清新，也常跟大自然做聯想，給人帶來和平滿足的感覺。可以襯托出你清新脫俗的氣質，就像嫩芽上的露珠一樣，讓人深深著迷。綠色也給人感覺可信賴，能幫助你的工作運、財運提升，招來貴人出手相助。

忌用白色：白色屬金，金剋木。

▍2.生肖五行為火：蛇、馬

錢包可用紅色系，紅色讓人眼前一亮，耳目一新，能襯托你的熱情奔放，無形中提升個人魅力，心理學家認為異性較容易被紅色吸引，所以如果你使用紅色系錢包，能為你帶來異性財源，俗稱「桃花財」。

忌用藍色：藍色屬水，水剋火。

▍3.生肖五行為土：牛、龍、羊、狗

錢包可用黃色系，黃色給人的印象就是正向、陽光、積極，也是代表開心和笑聲的顏色，想要招財的你，不妨把自己的錢包換成閃亮的黃色，搭配上你開朗的個性，一定會成為眾人矚目的焦點，同時吸引財神爺的目光。

忌用綠色：綠色屬木，木剋土。

▍4.生肖五行為金：猴、雞

錢包可用金色系，金色是大自然中至高無上的顏色，是屬於太陽的顏色，代表著光芒、魅力四射，有高貴、奢侈之意。金就是錢，天天將金塊拿在手上，錢滾錢，財運當然向你聚集過來。

忌用紅色：紅色屬火，火剋金。

▍5.生肖五行為水：鼠、豬

錢包可用藍色系，藍色給人一種保守、沈靜、穩重的感覺，深藍色能穩定心靈，人們往往將藍色與智慧、信任、寧靜聯想在一起。當你拿出錢包想花錢的時候，會讓你靜下心再三思考，降低衝動購物的機率。

忌用黃色：黃色屬土，土剋水。

在皮夾養招財物的秘法：想要幫自己守財、招財，可以在皮夾內養一對小金蟾，傳説金蟾住在月宮中，喜歡咬錢，肚大能容天下財寶，是重要招財神獸，也能招人緣財和桃花財。金蟾可視其大小養在財位、聚寶盆或錢包中。每月滿月之時淨化，更添能量和靈驗之效。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】