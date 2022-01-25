中華民國私立科技大學校院協進會，24日與日本北海道惠庭市簽訂合作備忘錄，雙方將開展學校互訪、學生研修、見學及職場實習等各項跨國教育項目，期能有助提升台灣技職學子國際視野，並深化台日間各領域交流。

私立科大校院協進會積極開拓與日韓等國的教育交流，繼去年8月與日本福岡縣豐前市政府、12月與韓國專門大學教育協議會分別簽訂MOU合作備忘錄，本次再與北海道惠庭市簽約，期能有助會員學校建立國內外教育夥伴與合作關係，並提升國內技職學子國際視野。

因疫情影響，簽約儀式採線上方式舉行。在外交部駐日經濟文化辦事處札幌分處處長粘信士及教育部技職司副司長柯今尉共同見證下，協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥與惠庭市長原田裕，線上同步簽署合作備忘錄。

葛自祥致詞表示，私立科技大學校院協進會至今已20年，目前共有66所會員學校，學生人數近43萬人。拓展國際關係是協進會近年非常重視發展方向，非常高興能與惠庭市政府就雙方未來在教育交流、提高師生素質等面向，建立長期的友誼關係。

葛自祥說，我方將本著「資源共享、友好互惠、共同發展」的精神，增加台日雙方學校互訪及學生研修、見學、職場實習的機會，協助協進會會員學校在惠庭市國際教育特區進行各項跨國教育項目，開展華語文教學和師資培育等工作，甚至能夠進一步與日本在地企業對接，深化雙方國際教育和產學合作。

惠庭市長原田裕則表示，該市在2015年開始展開對台交流， 2017年至今已接待9所台灣學校計200名以上學生。此外，惠庭市內的大學也有與台灣大學簽署協定、相互開放交換學生合作，各種交流持續進行中。這次與私校協進會簽署備忘錄，非常期待未來惠庭市與台灣在教育、經濟、文化與體育等各領域，都可以更進一步交流合作。