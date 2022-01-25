台股牛年封關倒數，美股周一高低震盪逾千點，日韓股市今(25)日也跌逾1%，電子、傳產、金融類股全不支倒地，終場指數收在17701.12點，大跌287.92點，季線再度失守，收在近1個月低點，成交值2694億元，指標股台積電收在641元，下跌12元，跌幅1.84%。

面對台股周三封關後將休息11天，投資人抱股過年意願不高，權值股王台積電開盤即下跌10元，以643元開出後，更成壓盤指標，盤中一度下殺至638元，大跌15元，跌幅逾2%；聯發科一度下跌20元，跌幅1.8%，終場收在1085元，下跌5元；下午將舉行法說會的聯電也跌逾1%，最後收在最低點61.5元，下跌1.1元；股王矽力-KY更跌逾4%，收在3565元。

不只股王重挫，同為千金股的富邦媒苦吞第2根跌停1165元，AES-KY尾盤也被摜至跌停1425元，緯穎則跌落千金股之外收在985元。

傳產各類股指數一片綠油油，貨櫃三雄跌逾4%，長榮收在110元，距離年線只不差不到1元，陽明收在95.1元，萬海收在145.5元。