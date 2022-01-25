副總統賴清德由蔡總統指派擔任特使，今天率團前往宏都拉斯出席新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）在當地時間1月27日的就職典禮，並有望與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）互動。外交部發言人歐江安今天表示，外交部持續與各方保持密切溝通，進行適當安排，期藉此場合與各國代表互動，擴展台灣與各國的友好往來。

歐江安也說，我國駐美國代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴副總統與美國政要進行通話或視訊會議，也會和洛杉磯及舊金山的僑界領袖進行視訊互動。但考量全球疫情仍十分嚴峻，特使團所有節目將以線上方式進行，過境相關行程，將依照往例將適時對外說明。

歐江安指出，拜登政府上任以來，美方一再以具體行動展現對台灣的堅定支持；這次的賴副總統過境，美方也依據一貫的「安全、舒適、便利、尊嚴」的原則，為特使團提供高規格禮遇及接待。相信台美雙方將可以繼續在現有良好基礎上，穩健深化全方位的夥伴關係。

至於台宏邦交現況，歐江安說，兩國建交超過80年，關係密切友好，長年來我國協助宏國國家發展並推動各項有益民生的合作計畫，普獲宏國政府與人民的肯定。此次宏方盛情邀請蔡總統參加就職典禮，我方接獲現任宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández )、新任總統卡蕬楚兩份邀請函，蔡總統非常重視，因此指派賴副總統擔任特使率團祝賀，這正是兩國珍視彼此友誼的具體展現。台灣樂願和宏國政府與人民共同見證這個重要的時刻，我方相信宏國新政府上台後，台宏兩國關係會更加緊密友好。

歐江安強調，我方與卡蕬楚總統及其團隊已建立良好互動及溝通，宏方也充分感受到我國的善意及對台宏邦誼的重視。未來我國將與卡蕬楚政府密切合作，就卡蕬楚總統的優先施政要項包括創造就業、經濟復甦、教育、公衞醫療等進行磋商，共同推動各項有利兩國國家發展與人民福祉的合作計畫。