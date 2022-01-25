花蓮縣府邀集客運業公布，發佈花蓮市區客運新識別系統 「花蓮嗨巴士」。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

蘇花改通車後，到訪遊客人車明顯增多，花蓮縣政府鼓勵民眾多利用大眾運輸遊花蓮，今年整合客運新識別系統「花蓮嗨巴士」Hibus，使用黃、紅、綠、藍、紫等顏色，設計出新的識別LOGO，區分為花蓮市區、峽谷、縱谷、海岸及跨越山海等5個不同路線，並優化公車站牌的牌面設計，讓遊客搭乘時一目瞭然。

縣府建設處表示，「花蓮嗨巴士」Hibus客運新識別系統上路，透過不同顏色路線編號，供民眾清楚對應搭乘路線，找到停靠站資訊。另外，類捷運路線設計圖，還整合縣內國道客運、公路客運及市區客運路線，藉由路線交會點，方便旅客轉乘到達目的地。

建設處表示，為提供乘客最完整搭乘資訊，目前已將路網圖及懶人包電子檔公布在「花蓮交通e點通」官網，並在公車手冊中，以中、英文並陳，便利國際旅客查詢公共運輸資訊，還提供即時路況線上查等12 招搭乘「密技」，按圖索驥暢遊花蓮。

縣府也邀集公車業者研商，將花蓮市區客運公共運輸的路網整併調整為9條路線，包括：301花蓮火車站─東華大學、302太魯閣火車站─天祥市區、303花蓮火車站─大農大富平地森林園區、304台灣好行東海岸線、305花蓮火車站─水源村、307花蓮火車站─慈濟科技大學─東大門夜市、308飯店接駁線（花蓮火車站─七星潭）、309玉長豐濱線、310花蓮火車站─天祥等。

除了提升花蓮公共運輸，縣府今年將優化公車站牌的牌面設計，視覺介面將更友善公車搭乘者的需要；同時還佈建台9線及台 11線共400座具花蓮城市意象的電子智慧站牌，讓民眾搭乘花蓮公共運輸除了便利，也充滿了驚喜及期待。