賴氏家族3代同堂出席復康巴士捐贈儀式。（台中市政府提供）

感念已逝長輩並回饋鄉里，賴張錦鳳、賴映儒女士與賴偉誠先生，25日共同捐贈台中市政府3輛小型復康巴士，由社會局長彭懷真代表受贈。彭懷真表示，復康巴士汰換需各界善心人士協助，賴氏家族發揮大愛捐贈復康巴士，令人備感溫暖；感謝民眾愛心，讓身心障礙朋友走出家門，增加社會參與，透過多元便利的交通接送服務和友善環境，提高身心健康與生活品質。

賴映儒女士說表示，她生長在大家庭，雖然爺爺、奶奶和父親都已過世，但為了感念爺爺、奶奶及父母一輩子的教養之恩，又得知市府汰換老舊復康巴士需求，所以在110年捐贈復康巴士，並在隔年初舉辦捐贈儀式，希望透過微薄之力拋磚引玉，讓更多人共襄盛舉。

社會局指出，賴氏家族捐贈的復康巴士，特別取爺爺賴清合和奶奶賴張芽，兩人名字中的各一個字，命名為清芽1號、清芽2號與清芽3號。未來清芽1號與清芽3號會在賴氏家族的故鄉南屯，服務鄉里居民，延續長輩愛護孫子女的愛傳送到每個角落；清芽2號也將在和平、新社、東勢、石岡、豐原等地，服務更多偏遠鄉親市民。

社會局說，台中市有近13萬名身心障礙者，全市275輛復康巴士一年出動超過89萬趟次，共服務4萬9279位身心障礙者，每一輛復康巴士皆被賦予重要使命，載送身障朋友安全到達目的地；社會局陸續汰換老舊復康巴士，保障使用民眾的行車安全，復康巴士多數由民間企業、團體及市民個人捐贈，歡迎社會各界共同為身障服務而努力。