環保署25日進行「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫（BOT）案環境影響說明書」專案小組審查，為解決廢棄物處理設施不足及非法棄置，並解決污泥混合物去化困難等問題，建置資源處理廠，經過閉門會議討論後同意放行，後續送環評大會審查。

開發單位晶鼎綠能表示，由於半導體製造業、印刷電路板製造業、光電產業、太陽能板產業、其他電子零組件製造業產生油泥，任意棄置會造成環境影響，因此規劃收受一般事業廢棄物污泥、廢液、廢油等污染物，製成固體再生燃料供水泥業、煉鋼業等產業使用，以符合循環經濟理念。

經過閉門會議討論後，同意通過，不過要求開發單位補充相關資訊，包含補充本案廢轉能設施詳細規劃設計及功能，包含流體化床設計及乾舷區溫度、收受廢棄物前處理及熱值、水洗飛灰程序水灰比。營運後第15年反應灰再利用率由40％提升至45％之具體規劃。