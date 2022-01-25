新光三越集團里程碑全台首家outlets「SKM Park」25日開箱、預計26日起試營運，在農曆過年倒數、且疫情增溫之際，SKM Park副董事長吳昕昌強調，此次攜手TOC跨足outlets首店，220個櫃位是最大動能，其中六成為零售購物、四成為娛樂餐飲服務，在物販零售居優勢且全年至少三折起折扣常態下有望帶動人潮上看700萬，全年50億業績。

吳昕昌指出，SKM Park定位為「每個人的尋寶樂園」，除了日本鈴鹿賽道樂園、摩天輪等娛樂設施，還有精品名品等，運動休閒品牌、以及餐飲等，期待顧客可以尋寶概念獲得逛街樂趣，在此一整天掏寶挖寶，像是相機outlet店有萊卡可以買、高爾夫專賣店也有最頂尖的卡拉威球具。

高雄草衙道skmpark規模達2.6萬坪，集結220家國際精品、運動、 休閒品牌廠商，其中餐飲品牌達70家，為了堅持做全年折扣的 「真outlet」，吳昕昌強調，從去年宣佈跨足outlets之後，因疫情關係使得建材物料甚或品牌陳列道具皆有運送延宕問題，整體進入工程改櫃移櫃時間僅四個月，可以說是速速趕工開出，且改裝幅度高達九成。

新光三越自2017年併購大魯閣草衙道購物中心67％股權，2020年持股已逾97％，幾近完全掌握經營權，同時更以上億元買下日本賽道樂園經營權，而使得草衙道轉型之路去年啟動。吳昕昌指出，草衙道轉型前一年業績約在30億上下，而skmpark 物販營業規模占六成，預期刺激出高達七成業績占比，預期全年營收50億元，相對較轉型前大幅成長四成。