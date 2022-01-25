44歲廖姓男子2020年在新北市淡水、八里栽種大麻，警方破獲起出468株大麻活株，並在住處發現400多公克大麻，辯護人稱，為了逃避現實沈溺大麻毒癮，製毒是為了供己施用，不足與跨國製毒者相提並論，但法院並不採信，僅依偵查中自白予以減刑，依製造第二級毒品判處有期徒刑6年，全案仍可上訴。

廖男大學肄業後，從事機械外殼加工，利用網路學習栽種大麻，2020年3月購得大麻種子後，承租新北市淡水某大樓21樓，成為栽種大麻作物場所。他先將大麻種子泡水，待出苗成株後，陸續以插枝法栽種，之後放置在室內吹冷氣，蔭乾後放入冰箱保存，警方前年10月15日下午搜索發現468株活株，並在蘆洲家中發現大麻成品405公克，共價值1億2000萬。

檢方起訴廖男製造第二級毒品，可處10年以上徒刑，辯護人則稱，廖男因罹患憂鬱症，又要照顧中度憂鬱的母親，但求職卻屢屢碰壁，才會逃避現實，沈溺大麻毒癮，並非跨國製毒者，希望法院考量犯後態度良好，予以減輕其刑。

判決指出，警方查扣大麻植株數量不少，栽種、製造大麻的時間約半年，若在市面上流通，將嚴重危害國民身心健康，難認是供己施用而種植，考量廖主動供出蘆洲住家內有大麻成品，依偵查中自白予以減輕其刑，判處有期徒刑6年，可上訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！