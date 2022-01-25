警政署長陳家欽（右）發署長紅包給基層同仁。（張毓翎攝）

會後，警政署長陳家欽（前排左五）與大夥在白河分局前拍大合照留念。（張毓翎攝）

警政署長陳家欽25日到台南市政府警察局白河分局慰勞員警及義警、義交和巡守隊等民力，他說，過年期間警察最辛苦，希望交通事故、竊案等都不要發生，也再次向大眾呼籲不要酒駕，大家才能平安快樂過好年，而對於那些囂張跋扈、無視公權力的人，警方一個都不會放過。

因應春節到來，台南市為期15天的「加強重要節日安全維護工作」昨日展開，白河分局轄內關子嶺風景區及菁寮老街，春節預計湧進大量人潮車潮，陳家欽今天在南市警察局長方仰寧陪同下，到白河分局慰問第一線執勤員警及協勤民力，並頒發慰問金。

陳家欽說，年節警察最辛苦，大家都在休息，警察得繼續服勤，讓民眾能過好年，所以年節前，警政署都會來慰勞員警，謝謝他們的付出，過年期間希望不要有任何治安事故，親朋好友聚餐時，銘記酒後不開車、開車不喝酒，避免發生意外。

最後，陳家欽也提醒員警注意執勤安全、執法程序及執勤態度，尤其疫情日益嚴峻，務必注意相關防疫措施，及早施打第3劑疫苗，加強自身保護。

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