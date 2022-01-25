澎湃新聞報導，大陸33歲的模特兒李雪珂育有3個混血寶寶。4年前，她單身，想成為母親，決定赴泰國試管生子。單身女性生育是社會觀念中的禁忌，李雪珂試圖證明，她可以給予孩子充分的愛與安全感。李雪珂請3個阿姨帶孩子，一個月花10萬（人民幣，下同）養娃，幼稚園一年花費上百萬，已存夠錢把孩子養大成人。

4年前的夏天，29歲的李雪珂決定完成自己30歲前做母親的願望。那時，容貌姣好的她經歷了幾段無疾而終的情感，發現很難再全身心地投入感情，也不想為了生孩子而去結婚，漸漸有了一個人生孩子的想法。

2018年秋天，李雪珂到泰國考察3個月後，通過仲介選定了一家做試管嬰兒的醫療機構。緊接著，她打排卵針、取卵，選取了一個英國人的精子，一次性植入了3個胚胎，並全部成功著床。此後，她為了保胎，又打了140多針黃體酮。

但所有的這一切，她偷偷地進行，不敢告訴任何人。李雪珂回國後，曾試探過母親對做試管嬰兒的看法，母親擔心流言蜚語，覺得女兒一個人帶小孩太辛苦，堅決反對。於是，李雪珂向母親隱瞞了自己懷孕的事實，後又以工作為由，一個人去了離老家山東菏澤九百多公里的湖南株洲。

2019年7月，李雪珂在株洲市一家醫院剖腹產下了三胞胎，一個三斤六兩，一個三斤七兩，一個三斤二兩。

母親李妙丹說，她平時和女兒無話不談，沒想到女兒快出月子時，自己才知道女兒懷孕生子，感到既心痛又內疚。作為單親媽媽，她深知女人獨自撫養孩子的艱辛。

1992年，李妙丹跟丈夫離婚，三歲的李雪珂開始跟著母親生活。李妙丹做過工人，離開工廠後，她賣過衣服，開過理髮店，幾乎是一個人把女兒拉扯大。李妙丹記得，女兒小時候性格內向、倔強，想要一個完整的家，經常唱「爸爸一個家，媽媽一個家，剩下我自己……」每次聽到這首歌，李妙丹眼淚就會控制不住。

李雪珂記得，有幾次，媽媽沒有錢了，她打電話給爸爸要生活費。第二天，對方的電話就關機了。上四年級時，她去爸爸家住過一年，那時爸爸已經再婚了。有一次，她在房間做作業到很晚，爸爸走進房間，以為她一直在玩，不分青紅皂白地打了她一巴掌。她不久搬離了爸爸家，沒有再回去過，她曾幾次哭著跟父親說要斷絕父女關係。

為了照顧女兒，李妙丹此後一直沒有再婚。李雪珂四歲那一年，李妙丹送她去學習舞蹈。一開始，李雪珂膽子小，不敢跳，學得並不好。到後來，她慢慢變得開朗，跳得也越來越好了。李雪珂上六年級時，身高就有169公分了。有一次，李妙丹看到菏澤市舉辦模特大賽，幫女兒報了名，想讓她去鍛鍊一下。那一次，李雪珂通過了海選、初賽、復賽，最終沒有進入決賽。但正是這一次經歷，把她帶入了模特行業。此後，李雪珂又多次參加模特比賽，一個人去了不少地方，並獲得了不少獎項。2006年，李雪珂參加上海模特大賽獲冠軍。

李妙丹說，她沒有時間，也沒有經濟條件陪女兒去外地參加比賽，也因此鍛鍊了女兒的獨立能力。初中畢業後，李雪珂選擇了青島一所模特專業高中，但高中畢業時，她沒有考上理想的大學，同時也放棄了其他學校。

那一年，李雪珂17歲，在濟南工作了半年後，一個人去了上海闖蕩。她在上海做模特，一個月工資有2萬元。2008年，汶川大地震，很多模特大賽、展會等都取消了。李雪珂無事可做，回到了菏澤市，決定在老家辦一個暑假模特培訓班。

她租了一個場地，頂著烈日，跑到外面到處發宣傳單。李雪珂至今記得，開課的前一晚，她緊張地哭了一個晚上。第一天，只來了一個學生，第二天來了三個，第三天來了五個……後來，報名的學生越來越多。整個暑假，李雪珂一邊唱一邊跳，每天上8個小時課。那一年秋天，李妙丹為了支持女兒的事業，賣掉了家裡唯一的房產，把模特培訓班做成了模特培訓學校。

2013年，李雪珂開始做微商。之後，她又跟人合伙做生意，實現了財富自由。其間，她談過幾個男朋友，每一次都以為自己會跟對方結婚生子，但每一次都失望而歸。李雪珂說，她上一次談戀愛，還是在四年前，兩人不歡而散。此後，她計劃「30歲還找不到合適的人結婚，就想辦法一個人去生孩子」。

「我就想要有自己的小孩」，李雪珂說，她擔心年紀大了，很難生育，所以給自己規定了時限。

小孩出生後，有一段時間，李雪珂陷入了產後抑鬱。她覺得自己像是餵奶機器，每天，3個小孩哭成一團，爭相爬到她身上來吃奶。有時候，她剛抱上小女兒，兩個哥哥又生氣了，不依不饒地哭鬧。除此之外，看到剖腹產留下的疤痕，也讓她感到焦慮和恐慌。李雪珂說，為了去除疤痕，她曾去治療了五次，每次打十幾針，穿透了整個傷疤，但效果並不明顯。

後來，她慢慢接受了這一切，包括照顧三個小孩，既當媽媽，又當爸爸。她覺得，只要看見這三張小臉蛋，一切都值得。

以下是澎湃新聞記者與李雪珂的對話：

★為什麼會想去做試管嬰兒？

李雪珂：以前我每次跟人談戀愛，就想著要跟對方結婚生子。談了幾次後，發現這不是我想要的生活。他們想找一個中規中矩的女人，上班、下班，在家帶孩子，而我更想要自己闖蕩事業。特別是最後一段感情，對方控制欲極強，我必須24小時跟他在一起，這種生活簡直是人間地獄。

我生活簡單，跟著我媽媽生活慣了，後來也覺得沒必要再去組建一個家庭，面對公公婆婆，對方的整個家族……我不喜歡這樣的生活。我一直喜歡孩子，希望自己30歲前生小孩。2018年，我29歲了，決定去做試管嬰兒。其實在此之前，我以為試管嬰兒是孩子在試管裡長大，後來才慢慢瞭解它是怎麼回事。

★你身邊有朋友有做過試管嬰兒嗎？

李雪珂：沒有。菏澤算是小城市，我沒有聽說身邊誰做試管嬰兒，像我這種單身女性就更不可能了。

★你有跟你媽媽說去做試管嗎？

李雪珂：我開始不敢跟我媽說，後來我移植完胚胎，已經懷孕了，我跟她說我這輩子不打算結婚了，想去做試管嬰兒，生一個自己的小孩。我媽能理解我不結婚，因為她也是婚姻的失敗者，她身邊的朋友很多也離異，但她接受不了我不結婚就生孩子，她覺得一個女人養大孩子太辛苦了，而且流言蜚語很多，特別是在我們那個小城市。我記得，她當時態度很堅定，反應也很激烈，嚇得我沒敢再往下說。

★她什麼時候知道你懷孕生小孩？

李雪珂：我生完孩子，快出月子，才給我媽發了孩子的照片、視頻，跟她說我生孩子了。其實懷孕的頭三個月，我在山東跟我媽住在一起，她沒有發現我懷孕了。後來，我因為工作去了湖南，選擇在那裡一直待到孩子出生。

平時，我跟我媽像朋友、姐妹一樣，什麼話都聊。當時就是怕她擔心，所以選擇不告訴她。後來，我媽跟朋友講這個事，說她很愧疚，當時沒有陪在我身邊，都哭了……我知道後，覺得自己挺自私的。

★小孩剛出生時，你見到他們的第一眼是什麼感覺？

李雪珂：太醜了，我第一反應，這是我的孩子嗎？醫生一個個抱給我看，我越看越崩潰，怎麼一個比一個醜！我懷疑當時移植錯了，因為他們看起來也不像混血寶寶，我還打電話過去問。不過，後來孩子越長越好看了。

★你沒有結婚，是怎麼的做試管嬰兒？

李雪珂：我做的那個時候，大陸不允許單身女性做試管嬰兒，必須要有結婚證，夫妻兩個人才可以做。所以我後來去了泰國做的試管嬰兒。

★泰國的法律規定，有結婚證才能到醫院做試管嬰兒，你去有遇到類似的要求嗎？

李雪珂：我不清楚，我當時找的仲介，我只拿了身份證和護照，他們帶我去泰國醫院辦的手續。

★你能介紹一下過去的具體經歷嗎？

李雪珂：他們帶我去，簽了一些文件，但文件都是英文，我看不懂。然後打排卵針，排卵……我一共去了三次泰國，第一次是去取卵，第二次是去移植，移植失敗後，第三次也是去移植。

★單身女性懷孕後，能辦理出生醫學證明嗎？孩子上戶有沒有遇到困難？

李雪珂：我記得，當時醫院也問孩子爸爸的情況，但沒有什麼影響，拿身份證、戶口本，直接就可以辦理這些手續。我媽給孩子去上的戶，戶籍民警也問了這些，之後很順利地就給孩子們上了戶口。

★為什麼想要生三個小孩？

李雪珂：我沒想要生三個，最多就要兩個。因為第一次移植沒有成功，第二次醫生建議多移植一個，這樣成功的幾率大一點，沒想到三胎全部都成功了。醫生之後也建議我減胎，但我不想放棄任何一個生命，堅持把三個孩子都生了下來。

★為什麼選擇外國人的精子，會擔心流言蜚語嗎？

李雪珂：我的事業還算成功，但在菏澤這個小城市，大家都不認為我是靠努力得來的。他們說，我長得這麼漂亮，肯定是被誰包養了，這種流言蜚語一直沒有間斷過。我當時擔心，如果選擇生中國寶寶，他們會認為我做了別人的小三，偷偷生下了私生子。所以我決定選外國人的精子。另外一個原因是，我特別喜歡混血寶寶，覺得很好看。

★你為什麼會想要公開這個事情？

李雪珂：最開始，我內心有過掙扎和擔心，所以沒敢把這個事情說出來，甚至一個人去陌生的城市生孩子。孩子滿月時，我發了一個朋友圈，發現竟然有很多人羨慕我，認為我過上了很多女人想要過的生活。後來，我想我既然做了，就不能藏著掖著。我作為一個媽媽，如果不能面對這個事，如何讓孩子面對。所以，我決定公開。

★有想到公開此事會引發輿論爭議嗎？

李雪珂：我知道我的文章發出來，一定會引起爭議，但沒想到有這麼大的反應。單身女性做試管嬰兒，目前在中國還是很少見的，它衝擊到一些人的家庭觀念，一些人質疑，但也有人支持。

★你覺得，支持你的是哪些人？質疑和反對你的又是哪些人？

李雪珂：反對我的大部分是男性，大部分女性都支持我，一些女性羨慕我。她們羨慕我自由自在、經濟獨立，有自己的孩子，不用受另一半的氣，沒有爭吵，有自己的事業。

★父母的角色不一樣，給予孩子的愛也不一樣，你會擔心孩子缺少父愛嗎？

李雪珂：我從小由媽媽一個人撫養大，我媽媽給了我足夠的愛，而且我沒覺得自己跟別人有什麼不同，它反而給了我更大的動力，讓我變得堅強和獨立。所以我覺得，只要給他們足夠的愛，讓他們在愛的環境下成長，有沒有父親關係不是很大。很多人結婚就為了生小孩，為了傳宗接代，父母之間並沒有多少感情。我的孩子，除了沒有爸爸，其他我會盡量滿足他們，不管是經濟上，還是情感上的。

★如果孩子再大一點，他們問爸爸是誰，爸爸在哪兒，你怎麼回答？

李雪珂：我會實話實說，告訴他們，媽媽怎麼做的決定，他們又是怎麼來到這個世上的。

★你一邊當媽媽，一邊又要當爸爸，哪部分角色做得更多或者更好？

李雪珂：我的孩子沒有爸爸，所以我既要賺錢養家，同時也要照顧幾個孩子。我的性格比較像爸爸，比較嚴厲，做事風風火火，但我覺得自己承擔媽媽的角色更多一些。

★你覺得自己做了媽媽後跟原來有什麼不同？

李雪珂：我之前的生活很自由、瀟灑，滿世界跑。現在，我出去兩天，就會掛念孩子，出差不能超過三天。但我經常會覺得幸福感爆棚，雖然也有一地雞毛的時候。

★你經常給孩子拍視頻，發在網路上，你會擔心對他們有影響嗎？

李雪珂：最開始，我就想記錄我跟寶寶們的一些美好的生活，所以我把他們帶進了短視頻。我覺得，自己沒有傷害到誰，做的也不是一個丟人的事，所以願意拿到公眾平台上來講。當然，如果他們長大了，有自己的想法，不願意拍了，我也會尊重他們的意願。

★三個寶寶一個月大概要花費多少錢？

李雪珂：三個寶寶的開支，加上我的生活開銷，買衣服、買東西，一個月大概要10萬塊錢左右。三個阿姨的費用就是2萬，加上我們平常吃、穿，生活費大概1萬多；另外還有寶寶奶粉、營養品、尿布、玩具，幫他們報早教班等。沒有具體細算過，我只算接下來一年要花多少錢。他們明年上幼稚園，我目前考察了杭州一家私立幼稚園，學費要28萬3000元，一個孩子一年要35萬左右，三個孩子就要100多萬。

★你會對以後有擔心嗎？比方說萬一沒有這樣的經濟收入了？

李雪珂：每個家庭的未來都有不確定性，我覺得只要努力、與時俱進，我還是能養活他們的。哪怕最壞的情況，假如我未來不能賺錢了，靠現有的資產養3個孩子到成年應該也是不成問題的，所以我才有底氣生3個小孩。

★如果以後遇到合適的人，你還會結婚嗎？

李雪珂：不會結婚，但我可能會談戀愛，因為我覺得結婚就是一張紙，它還會牽扯到很多法律上的問題。

★你是不相信愛情了，還是說擔心結婚對小孩有影響？

李雪珂：我覺得沒有必要結婚，你可以跟我一起生活，這樣一直走下去，沒有必要去領那一張紙。就算是結了婚，感情破裂了，還是會離婚，所以幹嘛非要那一張紙呢。另外，我擔心我事業做得很成功，對方分我家產。你覺得婚姻可以保障什麼呢？

★它可以給孩子安全感，讓他們有一個完整的家？

李雪珂：我會給孩子足夠的愛，情感和物質上的一個保障，讓他們有足夠的安全感。

★你擔心自己的行為會影響孩子的婚戀觀嗎？

李雪珂：不擔心。我不會干涉孩子的愛情和婚姻，他們想結婚就結婚，不想結婚就不結婚，只要過好他們自己的生活就OK了。

★你對孩子的未來有什麼規劃？

李雪珂：沒有長遠的規劃。我的孩子，他們想學什麼，我都會支持；學到什麼程度，只能靠他們自己。我不要求他們考多少分、多少名次，以後都成才。他們能考上大學，我會很開心，如果考不上，我也不會逼迫他們。我從小到大成績都不是很優異，雖然上初中時成績還不錯，但我也沒有考上大學。我不太理解，一些父母把希望寄託在孩子身上，要求孩子來實現他們的夢想。