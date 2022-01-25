國民黨在四大公投、台中中二立委補選、罷昶失敗後，國民黨青年部前副主任詹為元透露，最常聽到民眾跟他說到兩句話：「國民黨要加油啊！」「國民黨要團結！」他表示，其實國民黨很團結也很努力，但也想對支持者說，「對不起，我們努力還不夠」，而身為黨的一分子，對於目前的局勢都有責任。

詹為元今（25）日在臉書表示，「國民黨要加油啊！」「國民黨要團結！」這兩句大概是他自1月9日選舉結束之後，在拜票場合最常聽到的兩句話。

「其實，我們很團結，我們也很努力。」詹為元說，台北市議員羅智強在補選與罷免失敗之後，深知當士氣低迷時更需要那希望的光點，而這希望不是聽天由命，必須自己創造與給予，因此羅智強發起「希望公車」計畫，拋磚引玉，邀請全台灣各地國民黨志同道合的人，目前已累積了113輛公車，一起喊出：「別灰心、為台灣、繼續拚！」

詹為元想對各位支持者說：「對不起，我們努力還不夠，身為黨的一分子，對於目前的局勢我們都有責任。但我們也很努力，很團結，團結，不是個口號，而是身體力行。」

透過這次希望公車的計畫，詹為元要請各位不要放棄希望，他們這群希望的火苗雖然不大，但會持續燃燒，讓希望的微光照亮你我，使這個世界不致黑暗。