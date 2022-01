網路上的正妹辣妹多,且都有各自特色,這次要介紹來自新加坡、在IG上擁有16萬粉絲的Wenxian Huang不僅臉蛋姣好、身材火辣,先前她更是以表演彈鋼琴的才藝走紅,被封為「性感御姐」、「氣質型鋼琴妹」。近日她在IG分享自己穿一張緊身洋裝的自拍照,可見她胸前僅用蝴蝶結遮掩,上下露出半球,讓網友大讚美炸。

Wenxian Huang不只有顏、有身材、有才華,生活也相當多彩多姿,先前她常在IG分享自己彈鋼琴的影片,引來網友大讚連彈鋼琴的手勢都性感,敲碗想叫她開班授課,後來她曬出自己攀岩的照片,可見她攀岩緊身服上身,一步步往上爬,渾圓美臀一覽無遺,被網友讚是最美風景。

Wenxian Huang擁有可媲美模特兒的身材,平時她不僅常分享自己的生活,也會分享一些語錄,先前她曬出自己參加聖誕節活動的美照,可見她紅白麋鹿裝身上身,露出修長雪白大腿,九頭身的比例令人稱羨,更曾霸氣寫下:「Don't follow your dreams, follow my Facebook(不要追隨你的夢想,來關注我的臉書)」。

而從Wenxian Huang分享的內容中,也可發現她私下已經有一個可愛的女兒,先前她曬出兩人穿母女裝的照片,用女兒的口吻吐槽自己說:「小妹妹:妳拍夠了沒有啊」,引來網友狂問:「好可愛的小女孩與她的媽咪」、「您的小孩卡哇伊」,但她沒回應,Wenxian Huang還在IG個人介紹挑明提供一項服務,強調:「遛狗服務,Hello I’m from Singapore. Can I walk your dog?」讓不少網友都心癢癢,好奇是否真的可以藉由寵物認識這位性感女神。