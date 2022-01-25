網路上的正妹辣妹多，且都有各自特色，這次要介紹來自新加坡、在IG上擁有16萬粉絲的Wenxian Huang不僅臉蛋姣好、身材火辣，先前她更是以表演彈鋼琴的才藝走紅，被封為「性感御姐」、「氣質型鋼琴妹」。近日她在IG分享自己穿一張緊身洋裝的自拍照，可見她胸前僅用蝴蝶結遮掩，上下露出半球，讓網友大讚美炸。

Wenxian Huang不只有顏、有身材、有才華，生活也相當多彩多姿，先前她常在IG分享自己彈鋼琴的影片，引來網友大讚連彈鋼琴的手勢都性感，敲碗想叫她開班授課，後來她曬出自己攀岩的照片，可見她攀岩緊身服上身，一步步往上爬，渾圓美臀一覽無遺，被網友讚是最美風景。

Wenxian Huang擁有可媲美模特兒的身材，平時她不僅常分享自己的生活，也會分享一些語錄，先前她曬出自己參加聖誕節活動的美照，可見她紅白麋鹿裝身上身，露出修長雪白大腿，九頭身的比例令人稱羨，更曾霸氣寫下：「Don't follow your dreams, follow my Facebook（不要追隨你的夢想，來關注我的臉書）」。

而從Wenxian Huang分享的內容中，也可發現她私下已經有一個可愛的女兒，先前她曬出兩人穿母女裝的照片，用女兒的口吻吐槽自己說：「小妹妹：妳拍夠了沒有啊」，引來網友狂問：「好可愛的小女孩與她的媽咪」、「您的小孩卡哇伊」，但她沒回應，Wenxian Huang還在IG個人介紹挑明提供一項服務，強調：「遛狗服務，Hello I’m from Singapore. Can I walk your dog？」讓不少網友都心癢癢，好奇是否真的可以藉由寵物認識這位性感女神。