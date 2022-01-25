41歲男星納豆（林郁智）昨驚傳腦出血緊急住院開刀，消息震驚各界，所幸手術順利結束，納豆經紀人今（25日）發聲明，表示納豆昨因腦壓過高、有出血而安排引流手術，手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險，不過經紀人第一時間僅說納豆是「做例行性檢查」，也遭網友質疑，為何當時不直接清楚交代病情。

納豆本月7日才過41歲生日，昨卻驚傳腦出血緊急住院開刀，納豆經紀人第一時間僅說納豆是「做例行性檢查」，納豆的舅舅、新北市長侯友宜關心外甥病情後，也在臉書發文：「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」

對此，納豆經紀人昨深夜則以納豆臉書粉專帳號回應：「首先，剛剛看到侯市長的訊息我也很驚慌，跟豆媽媽『再次』確認後，豆哥人沒事！謝謝侯市長的關心，知道他關心外甥的狀況！侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心」。

而經過一夜後，納豆經紀人今則發聲明，說明納豆病況，表示納豆在昨天早上頭痛不適，就醫後發現腦壓過高、有出血症狀，便動引流手術，「手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險。」聲明中也提到：「昨日納豆在手術前，為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調進行手術」，希望外界給予納豆休養空間。

但有部分網友就不解：「如果沒事為什麼不是本人出來回應呢？」、「不要一直講沒事，若有手術就說有，說什麼例行性檢查，這樣讓喜愛納豆的人感覺更不安，好嗎」，不過多數網友則紛紛留言為納豆加油打氣，人在新加坡的徐若瑄稍早也現身祝福：「影帝！你要好好的！平平安安 我等你康復後再一起飆戲」。