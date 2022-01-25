知名Youtuber「台南Josh」，昨天傳出涉嫌被新婚半年的妻子家暴，管轄的台南市警四分局25日指出，「台南Josh」驗傷後，並沒有提告家暴，也沒有要求警方向法院聲請保護令，因此依現行法令的規定，警方只能依家暴法通報相關單位，並採不告不理原則。

「台南Josh」傳出與妻子爆發肢體衝突、言語辱罵，妻子還在家中牆壁寫下「死媽寶」等字眼，但事後已發聲明道歉，並表示會就醫。雖然「台南Josh」曾前往醫院驗傷，但因沒有提告家暴，鑑於刑法侮辱、傷害等罪屬告訴乃論，因此警方採不告不理原則。。

警方還強調，接獲家暴案件後，無論是否具有急迫性，都會依家暴法通報相關單位；至於「台南Josh」是否提告或聲請保護令，警方也會尊重他的決定。

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