香奈兒品牌大使昆凌穿著2022 香奈兒春夏前導系列，藍色幻彩斜紋軟呢外套與同款寬褲、白色棉質背心、香奈兒鞋履與配件。（香奈兒提供）

香奈兒品牌大使昆凌帶著幸福光芒走進香奈兒1號紅色山茶花活能系列發表會場。（香奈兒提供）

香奈兒1號紅色山茶花活能精萃50ml，4980元。（香奈兒提供）

精品美妝香奈兒品牌大使昆凌日前宣布懷了第3胎，帶著幸福光芒走進香奈兒1號紅色山茶花活能系列發表會場，28歲的她年華正甜，和香奈兒女士一樣都是獅子座，對美麗有自己的執著跟想像。

昆凌和香奈兒的合作已經好多年了，總是讓她感受到滿滿的活力和能量，感覺被照顧著，今年的身分不只是變成3寶媽，她也從香奈兒品牌摯友身分到今年正式成為品牌大使，回憶初次接觸香奈兒的契機，她印象中是媽媽化妝台上的化妝水、乳液，有樣學樣跟著媽媽用。

對於美麗的想法，昆凌說，媽媽的肌膚很好，自己也嚮往跟媽媽一樣的好膚質，而個性及生活方式會反映在保養哲學和方式上，談到個性和生活方式，她認為，維持的好習慣就不會輕易改變，其保養的哲學就是畫重點保養，先找出自己最需要什麼，挑選最有效果的重點保養品開始，把保養過程不當作交作業而是變成一種喜歡的習慣。

使用了香奈兒1號紅色山茶花活能系列後，昆凌說，這系列產品從保養到香氛完全感受到香奈兒對美的觀點，也融入每天從早到晚的生活，覺得自己被香奈兒的紅色山茶花呵護，最喜歡產品的水潤質地，其中最喜歡香奈兒1號紅色山茶花活能精萃，非常清爽同時也夠滋潤。

除了保養鍾愛香奈兒，她也把運動當作生活的一部分，飲食方面偏愛天然食材，尤其多攝取高纖食物，她認為，只要吃得健康就會充滿活力，對生活用心，就能讓美麗全方位。