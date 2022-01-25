疫情再起，網路詐騙商機無限，又以假投資詐騙最為嚴重。根據趨勢科技統計，2021下半年台灣所偵測到的假投資詐騙惡意連結總量高達118萬筆。隨著年前尾牙和年終獎金發放、許多民眾把握時機加碼投資的同時，詐騙集團也看準民眾發大財的心理，利用近期討論熱度極高的非同質化代幣（NFT）佈下陷阱。根據趨勢科技觀察，自2021年7月以來在全球總計已偵測逾65萬筆與NFT投資詐騙相關的惡意連結，台灣偵測數量高達5萬3千筆，佔全球總偵測數量的8％，顯見NFT投資詐騙已成為詐騙集團行騙的新型態犯罪工具之一。

近期引起各界高度關注的非同質化代幣NFT（Non-fungible token）是一種具有數位簽章的藝術品，可同時被視為一種數位資產以及加密貨幣，其獨一無二且無法替代、複製的特性吸引大眾爭相投資。而台灣的詐騙集團看準這一波「虛擬」錢潮，趁機設計各種以假亂真的NFT投資詐騙陷阱企圖海撈一筆，趨勢科技提出的三種常見NFT投資詐騙手法。

1.建置假冒NFT網站與投資項目：利用民眾對於NFT投資平台的不熟悉，打造出幾可亂真的投資網站。民眾因而落入陷阱，在假冒的NFT網站進行金錢交易，或被要求輸入以太坊錢包助記詞（Seed Phrase），讓詐騙集團輕鬆竊取所有的加密貨幣。除此之外，建立假冒的NFT項目，透過行銷推廣的方式吸引投資客大量下單購買，當交易達到顛峰後再藉口放棄投資項目捲款潛逃，也是常見的詐騙圈套之一。

2.偽裝交易平台官方通知或人員進行釣魚詐騙：假借NFT交易平台官方的名義，引誘民眾點擊郵件內的釣魚網站或提交助記詞，手法包括：聲稱有人對NFT出價購買要求點擊連結確認，或是發送NFT項目相關的假安全警報。此外，不肖份子也會透過假冒投資平台的客服或技術人員，要求使用者分享螢幕畫面以竊取助記詞，並要輸入詳細的個人資訊，進一步竊取投資人的錢財。

3.利用社群發送贈品以竊取登入憑證或個資：假冒NFT交易平台員工，透過社群媒體聯繫平台使用者，並以辦贈品活動之名來誘導使用者註冊並轉發贈品資訊，將有機會獲得免費的NFT。民眾一旦嘗試連結個人的加密貨幣錢包後，登入憑證或個資將會遭到竊取。