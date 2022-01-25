高雄港疫情擴散第二層，交通部長王國材25日視察高雄港區措施及港區作業人員篩檢情形，並聯繫指揮中心指揮官陳時中請「護理台灣隊」協助檢視防疫流程，並獲指揮中心應允及衛福部照護司協助，26日起將於基隆港先行辦理，再逐一擴散至各港。

王國材與次長祁文中、高雄市政府秘書長郭添貴、航政司長何淑萍、航港局長葉協隆及港務公司董事長李賢義陪同視察34、36號碼頭篩檢站及登船人員檢查站作業情形。他重申落實「登船管制」、「交通船管理」及「現場人車進出及作業管理」強化管理措施，並且要求各國際商港均須參照高雄港作法強化各項防疫作為，航港局亦在各國際商港設置17個檢查站，實登船人員身分及裝備檢查。

王國材上午抵達後先聽取高雄港緊急應變會議港務公司報告擴大篩檢站作業，航港局說明「登船管制」、「交通船管理」及「現場人車進出及作業管理」等三面向整體盤點強化措施；隨後在祁次長文中、高雄市政府秘書長郭添貴、航政司長何淑萍、航港局長葉協隆及港務公司董事長李賢義陪同視察34、36號碼頭篩檢站及登船人員檢查站作業情形。

王部長特別強調登船人員(如船舶貨物裝卸承攬業、船務代理業、船舶理貨業、船舶公證業、驗船機構、貨櫃、引水人等)依各類作業穿戴口罩、護目鏡或隔離衣等防護裝備詳細規定落實執行。下船後，登船人員是否進行相關快篩將與?生主管單位討論。同時，重申應落實執行：

一、「強化登船管制措施」方面，所有登船人員須先至檢查站完成身分查驗及確認防護裝備符合規定後，再由專人帶領登船。登船前船舶須先完成全面清消，登船人員於作業期間須全程穿戴防護裝備，作業結束後亦須至檢查站完成清消始得離開港區。

二、「強化交通船管理措施」方面，已要求交通船業者於接駁前、後應確實執行清消，所有登船人員必須落實實名登錄及穿著適當防護裝備，否則不得登船。

三、「強化現場人車進出及作業管理」方面，港區內高度風險管制區域，人車進出加嚴管制，並強化現場及各承租區作業人員防疫管理及環境清消。