衛生局於年前無預警實地查核轄管場域包含56家長期照護機構、93處醫事C據點、29個失智據點、住宿型機構及16家民俗調理業者。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生局於年前無預警實地查核轄管場域包含56家長期照護機構、93處醫事C據點、29個失智據點、住宿型機構及16家民俗調理業者。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣依中央公告，24日起醫院及住宿式機構全面禁探視，陪病限1人，並加強長照機構、社區據點及民俗調理等類別業者防疫查核，衛生局表示，各場所人員施打完整2劑新冠疫苗已達9成7，第3劑持續催注中，全面加強戒備，以降低傳播風險。

為保護消費者健康，衛生局於年前無預警實地查核轄管場域包含56家長期照護機構、93處醫事C據點、29個失智據點、住宿型機構及16家民俗調理業者，特別針對工作人員及服務對象每天2次健康監測、環境清消及訪客管理一一提醒，另無法接種疫苗的人員，仍需每周篩檢一次，因應2月1日起篩檢費用將需自付，衛生局也呼籲機構人員儘速接種，完備自己防疫力。

縣長翁章梁表示，北部疫情升溫，農曆春節即將到來，為防範傳播風險，衛生局依中央公告自1月24日起，醫院及住宿式機構內全面停止探視，符合例外情形經機構同意探視者，應出具訪視前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

醫院陪病限1人，無論有無完成2劑疫苗接種達14天(含)以上，須於入住病房院前篩檢，住宿式機構新進住民則均須出具住機構前3天內採檢自費篩檢陰性證明，同時全面加強機構、社區據點及民俗調理等業者確實落實實聯制、分艙分流及環境清消。

衛生局長趙紋華提醒，目前本土疫情持續升溫，請民眾儘快完成疫苗接種，日常生活仍應確實遵守個人防護，戴口罩、勤洗手、打招呼拱手不握手、室內室外安全社交距離，減少到人潮聚集場所，尤其不要忽略實聯制，建議疫情期間不論是探病或拜年，請多利用電話或視訊，保護自己也保護他人，一起守護全家健康。