台中市茶商業同業公會今年第12年捐贈茶葉給南台中家扶中心，張志成理事長以及理監事們將一箱箱茶葉送至中心，捐贈茶葉與茶包合計大約1100件，市值將近50萬元，這些好茶不僅傳香也傳愛，將透過銷售化成資源助力，支持家扶推展扶幼工作，且對於目前進行的愛心助學計畫非常有幫助，讓家扶貧困學子面臨新學期不用為學費憂心，並祝福扶助家庭在新年有福虎相伴，收穫滿滿。

南台中家扶主任王金敦表示，茶商公會多年以實際行動支持家扶的服務，善盡社會責任，精神令人欽佩，每年都在新春之際用茶香送暖，南台中家扶110學年度第二學期獎助學金目標350萬元，將發放給150位大專和碩班同學，以及100位高中、職同學，邀請大家來家扶中心買好茶，送愛心，捐款挹注獎助學金，讓家扶孩子的學習之路更順遂。

茶商公會理事長張志成表示，此項捐贈已成茶商公會每年必作之事，會員也都會主動問起捐贈時間，熱情響應，每次平均都有40家左右的的茶行共襄盛舉，除了捐贈茶葉外，有的會員額外加碼小額捐款支持，每一個人出一些些力量，累積起來就是很大的助力。

茶商公會捐贈的品項多元，茶葉茶包任君挑選，送禮自用兩相宜，歡迎至南台中家扶(西屯區甘肅路一段67號)購買，所得皆為扶幼工作之用。即日起現場捐款指定「獎助學金」單筆1000元以上，贈送世界地圖乙福，單筆1500以上，贈送總太公仔撲滿乙個，數量有限，送完為止。