文化大學202公分「巨投」林振瑋25日在110學年度UBL季軍戰僅先發1局就退場，他坦言狀況「非常不好」，迎接下一場賽事春季聯賽前，必須要趕快調整一下自己的控球狀況，他笑著說：「過年時會回台南，再去找舅舅調一下。」

林振瑋今天控球並不理想，僅先發1局，28球投球中投出2次四壞球保送、1次三振，另有2次暴投，失掉1分。賽後他坦言狀況非常不好，「覺得身體沒力的感覺，昨天傳接球時還比較好，今天球速也出不來，不知道為什麼會這樣，覺得非常奇怪。」

控球一直是林振瑋最大「罩門」，他自嘲自己的控球從來沒有好過，「教練有給一些建議，要我身體不要跑掉、瞄準再投，但我還沒有抓到感覺，還需要做調整。」

林振瑋農曆年時有計畫回台南，屆時再去找舅舅郭泓志幫忙調整，備戰之後要開打的春季聯賽，「針對不足之處做加強，也會增強自己的體能，讓自己變得更好。」

文化總教練廖敏雄賽後談到林振瑋的狀況，坦言表現還是不理想，解決打者的能力不夠，還有很多需要學習的地方，「雖然球速有出來，但必不需要解決人才有用。」