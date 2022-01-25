日本電視台（NTV）的王牌主播桝太一，現年40歲的他以帥氣的外表與專業的形象而聞名，加上他曾自爆「私下很怕老婆」對老婆言聽計從，暖男形象受到大眾喜愛，連續多年被票選為「最受觀眾喜愛男主播」，人氣不斷攀升。但本月23日晚間他在進行新聞播報時竟無預警的宣布退社，讓不少觀眾相當震驚。

桝太一在23日應該播報新聞的時間，突然在鏡頭前發表「退社宣言」，透露自己從4月份開始，將卸下主播職位成為同志社大學哈里斯理化學研究所的專任研究員，十分感謝在電視台工作的16年中，觀眾給他的支持與鼓勵。而不少觀眾看到後都相當震驚，瞬間在網路上引起熱烈討論。

事實上，外表俊俏的桝太一除了是新聞台主播外，也曾在不少綜藝節目中露面，展現幽默、風趣的表演方式，受到大批民眾的愛戴，幾乎已是半個藝人，因此多年來不斷傳出他要退社轉為自由主播的方式繼續活躍新聞界，不過他的這個想法卻遭到愛妻強烈反對，因為他在電視台已工作16年是電視台中的王牌，不能就這樣輕易放棄。不料，十分恐妻的他竟不顧妻子反對直接辭去電視台高薪的工作，隨後他還發出聲明表示「為了讓科學與社會有更多的連結，因此決定在40歲時重返校園學習」。

而不少網友看到新聞後也紛紛留言支持，表示「太了不起了，還以為他會選擇當自由主播」、「雖然有點可惜但還是支持他的決定」、「嚇了好大一跳，希望他過的更好」、「好有勇氣，40歲了還想做這麼大的轉變」、「真的好佩服他」，意外引發話題。