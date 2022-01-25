遠距與實體教學融合的「混成式教學」是疫情下的新常態，遠傳電信、台灣微軟、高雄市政府教育局25日舉辦快易通嘉年華線上開幕會，宣布「跑跑小快車資訊加值服務」正式啟動。

跑跑小快車運用遠傳5G網路、搭載微軟Surface Go行動學習載具、HoloLens混合實境，前往高雄市各國中小學，提供師生深度體驗最新科技、分享遠距教學實務經驗，提升教育數位轉型的成效。

「跑跑小快車資訊加值服務」為期2年，服務範圍遍及高雄市38個行政區，透過車上搭載的完整行動學習載具與混成學習情境，連結遠傳5G網路，以及台灣微軟多位混成式教學經驗師資規劃研習及體驗課程，期待藉此啟發高雄國中小師生對於混成式教學的新想法，並增進教師教學品質與學生數位學習能力及意願。

遠傳電信企業暨國際事業群副總經理高煥元表示，遠傳長期關注數位教學推廣與數位素養培育，混成式教學的關鍵在於遠距學生與課堂師生能同步互動無礙，『跑跑小快車資訊加值服務』由遠傳電信提供5G高速、低延遲的網路環境，搭配HoloLens 2元宇宙混合實境應用體驗，讓高雄市國中小師生體驗5G混成式教學，啟發師生對於未來數位學習的全新應用想像。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國指出，微軟一直以來都相當重視學生人才培育，此次規劃『跑跑小快車資訊加值服務』，期盼透過搭配數位學習情境體驗，讓國中小學生體驗快易通載具能帶給他們的豐富學習途徑，以及了解微軟現有的教育及數位資源能讓他們拓展視野、增加自主學習動機。另外，也希望藉由豐富創新教學經驗的MIE教師實務分享，同步提升高雄國中小教師教育新思維、縮短教師對於混成教學的認知及學習落差，成功達到教育轉型新目標。

高雄市政府教育局副局長陳佩汝表示，隨著疫後產生混成學習新模式，高雄國中小師生面臨遠距與實體課程全新互動方式挑戰，除了完善硬體設備與網路資源，課程設計及教學方式也相當重要。感謝台灣微軟與遠傳電信協力挹助學習資源，提供一日多元數位研習與體驗課程，降低教師實施混成教學門檻，同時也讓偏鄉師生縮短遠端學習落差。