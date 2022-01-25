回饋地方、自創平台，中國人壽宣布與台南奇美醫院、成大數位生活科技研發中心簽訂意向書，將創設數位理賠平台，訴求保戶就診後申請理賠，可全程數位化且資料加密，預計最快今年第二季上線，中壽表示，一旦實驗成功，希望複製到全省各大醫療院所。

中壽強調，由於奇美醫院是中壽在台南理賠量能最大的醫院，因此選擇與奇美醫院先展開合作，共有三大合作面向，一是提升客戶體驗，針對高端醫療及客戶健檢等，雙方合作提供較優方案，二是遠距醫療，隨著南科大量人員入駐，需要醫療服務外，許多企業亦有派駐海外員工，亦可能要海外醫療諮詢，中壽亦希望攜手奇美開展此塊服務。

三即是數位理賠及相關服務，中壽強調，保戶申請保險理賠最困擾的問題就是紙本的往返、 造冊、單據申請等，這幾年壽險業界及壽險公會正嘗試各種方案，希望用不同方式來解決此問題；中壽強調其這次與奇美醫院合作，就是希望開發出全程都是數位串接的服務體驗，且加上成大的數位科技研發中心技術支援，未來保戶只要授權，則在奇美醫院就醫到出院，線上已有相關單據傳輸，且只有中壽有私鑰可打開資訊及識別，確保特殊個資的安全，並立即進行線上理賠或扣抵。

中壽總經理黃淑芬親自到台南與奇美醫院院長邱仲慶、成大數位科技中心主任莊坤達簽約，顯示中壽對這次合作的重視，黃淑芬亦表示，中壽長期深耕台南市場，有不少台南保戶，這次希望從台南奇美醫院作出發點，結合台成功大學，開發出新的醫療照護、數位保險的科技新平台，在提升中壽保戶體驗之餘，也可深化中壽在大台南的在地關係。

中壽亦強調，仍是有參與壽險公會各實驗平台，自行與奇美研發新平台，就是希望多管齊下，給保戶更多元的選擇。