喜迎金虎年，台灣大哥大重磅推出「新年i老虎優」五大優惠活動。購買iPhone13手機搭配5G指定專案，最高可獲得30800元momo幣回饋；申裝台灣大Disney+專案，有機會抽中8000元momo紅利金；申辦5G Disney+「好速成雙」專案，合約期間最高能省下近6萬元。

防疫期間，與家人一起待在家中追劇最好，台灣大推薦用戶申辦Disney+「好速成雙」專案（合約24個月），行動加光纖月租省一半，盡情觀賞Disney+包括迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大品牌超過1200部電影和16000集影集，包括最新漫威電影《永恆族》、迪士尼動畫奇幻歌舞喜劇《魔法滿屋》，以及1月26日即將上架的《法蘭西特派週報》等熱門強片。

以4G Disney+「好速成雙」專案為例，月付799元起（前6個月），合約期間省下超過2萬3千元。若申辦5G吃到飽加1Gbps光纖上網的Disney+「好速成雙」專案，月付1599元起（前6個月），合約期間更能省下近6萬元。

2月28日日前，到台灣大哥大Disney+官網活動頁面留下個人資料，即可參加抽獎，有機會抽中momo幣500元。新申裝/攜碼/續約Disney+任一專案的用戶，還可抽momo紅利金8000元。

新申裝/攜碼/續約5G1399元以上專案搭購iPhone13系列的用戶，2月28日前台灣大哥大限時加碼送momo幣2000元，momo會員額外享有「mo幣加」優惠，每月在momo消費滿額，可額外獲得momo幣回饋。以1399元以上資費、綁約48個月為例，每月在momo消費滿10000元，就能獲得600元momo幣，總計合約期間最高共能獲得30800元momo幣。另外，台灣大月租型用戶也能享Apple Music前6個月免費試用，暢聽超過8500萬首超大曲庫。2月底前到直營門市進行達人手工包膜服務享有全機包膜9折優惠，現場並有多款膜料材質與圖騰供參觀選購。

台灣大預計1月27日開賣蘋果第三代AirPods，搭配699元以上專案，綁約30個月，990元就能帶回家。蘋果第三代AirPods藉由客製化驅動程式及高動態範圍擴音器，產出雄渾有力的低音和清脆純淨的高頻，為消費者帶來絕佳的聆聽體驗。

選購Google Pixel6或6Pro手機並搭配台灣大5G999以上資費，免費加送Google Nest Hub（第2 代）智慧螢幕，助力家戶升級成便利的智慧家庭，更可以享受台灣大與Google合作推出的嶄新網路通話服務「Google智慧家庭通話服務」，用戶只要申辦一組台灣大070網路門號，綁定Google Nest智慧音箱，在網路環境下就能透過聲控撥打市話、手機、簡碼、國際電話、070門號等，還能接聽電話，舉凡叫車、訂餐等需求都能透過語音控制完成。

購買其他安卓手機也有優惠，用戶到實體或網路門市申辦999元以上資費搭配ASUS、Samsung、Sony、vivo、OPPO、Xiaomi等六大品牌指定機款，手機享最高現折2000元。若申辦Disney+天外奇機專案，或者是申辦5G手機案搭配Disney+友你真好專案，並選擇指定機款，可再享最高2000元帳單回饋優惠。

想追最新古裝夯劇《鏡·雙城》以及重溫經典台劇《茶金》、《斯卡羅》，或是新春團圓跟家人一起欣賞精彩熱鬧的綜藝節目與強檔電影，台灣大myVideo都能滿足不同的需求。即日起至2月6日，每天登入myVideo，就有機會獲得momo幣100元，每天抽出一名幸運得獎者，期間收看影片中獎機率再加倍。

另外，申辦台灣大「好速」專案的用戶，在2月28日前可於myVideo app/台灣大客服app或myfone門市及客服等通路，將合約期間贈送的myVideo超值月租免費服務，升級成為「豪華月租」，原價250元，優惠價月付99元，可獲得88元看片金，暢看超過2萬部電影、戲劇、動漫、兒童、節目等豐富內容。