據金融圈知情人士透露，花旗已在上週六將disclosure letter（揭露通知信）提交給現在呼聲最高的潛在買方星展銀行，並且同時提供花旗對於買家的多個保證；另據透露，勞資協商也將在官方列席之下再度進行，花旗資方與工會，已確定將在26日（週三）下午再度進行正式的勞資協商會議。

目前已知，勞動部將派司長王厚偉全程參與，而且此次多增派一位主席，除了全金聯秘書長韓仕賢，另外還將有一位律師陳逢源出任主席，屆時花旗是否同意在出售之前先結清員工的年資，以及資方對勞方的補償方案將如何拍底，將成為會上的重頭戲。

而據側面了解，現在勞資雙方最大的歧見主要有二，一是年資的結清，另一則是對於先前花旗以「密約」來綁住員工，進而傷害員工就業權的補償金，到底該給多少。而這兩項都關乎買方星展銀行的併購金，是否要再往上「追加」。

據了解，花旗工會認為先前花旗向17家銀行簽署密約的結果，讓所有的消金部門員工即使想去找工作，這些簽約的銀行也「不敢談」，因此，開出了補償18個月的月薪，倘若以每人平均月薪來計算，每人可拿補償金大約100多萬，若再以3400名消金員工來計算，則這筆補償費，約當40億元，約當併購金額600億大約6%至7%的水準，就看花旗是自行吸收，或是轉嫁到買方星展的身上，但對此據了解花旗資方僅願就「部分個案」予以解決，不願意對因為密約而造成的廣泛損及勞工工作選擇權的部分負責，而且最多只願意就個案部分提供3個月補償，雙方歧見能否在26日上拉近，受到高度矚目。

此外花旗資方不願意在併購之前結清員工年資，也是勞資之間主要爭議。金融圈人士則認為，通常員工年資結算，買家會希望賣方負責，先前國內的金融併購案，或是先前在推動公股銀行民營化的過程，絕大多數都有經過事先年資結算的程序，但如今花旗不打算在併購之前作年資結算的作法：「應該不希望在併購價金之外，另掏腰包付出這筆錢。」但對員工而言，倘若不先結清年資，一方面等於是讓員工不得不一起到新東家，否則太虧，另一方面即使到了新東家，也不保證未來工作權就安全無虞，因而這也成為另一受矚目的重大癥結。

據最新情勢的發展，花旗勞資協商以及併購案應都可望在農曆年前有重大進展。其中在併購進度上，除了上述之外，星展也已透過「線上查核」的方式，在2021年12月底完成所有的D.D.作業，花旗方面則正由內部團隊，緊鑼密鼓的完成「移轉合約」，而在上週末所提出的disclosure letter，據了解，主要內容除了最基本的財務資料的正確及完整之外，包括過去幾年花旗有哪些重大法規違反、客訴、重大訴訟等重要資料，均在信函所保證向買方揭露的事項。

據金融圈知情人士指出，花旗和星展對於宣布該交易案內部底定的時程，是希望能在農曆年前完成所有的交易確認，並由花旗、星展雙方出面對外宣布。屆時，花旗由於仍會保留法金部門的業務：「花旗之名仍會留在台灣。」但是消金部門則全數出售到星展，連同花旗近3400位消金員工一起，目前已有超過成的消金員工加入工會。