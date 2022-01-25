【旅遊經 洪書瑱報導】

北海道位於日本最北部，是國人相當熟悉日本城市，北海道土地遼闊、物產豐富，也具美麗的自然景觀。冬季的北海道冰天雪地，「遊」冰雪節、流冰，也是冬季旅遊和滑雪的勝地；夏季原野鮮花盛開，氣候涼爽，是日本著名避暑勝地，再加上春天賞櫻秋追楓。北海道主要旅遊區有札幌、旭川、函館、小樽、釧路、美瑛、富良野、紋別、網走、登別、定山溪、知床、阿寒湖等。而事實上北海道還有許多不為人知的秘境景點，如北海道觀光情報官方網站中，就搜羅北海道機場鄰近6大秘境景點！

一、北海道秘境：新千歲機場──

位於登別和洞爺湖之間的北海道伊達市，市內的大滝區能夠體驗雪國絕無僅有的冰筍洞窟探險！現場可以實際欣賞只有在電影裡看過的洞窟冰筍美景，尤其上面是冰柱、下面是冰筍，是日本最大的洞窟之一。

二、北海道秘境：函館機場──

與青森一同於２０２１年７月被登錄為世界遺產的繩文文化遺跡群，可以到函館南茅部地區的垣之島遺跡參觀約一萬年前存續於日本的繩文文化。除了文化遺跡之外，還可探訪展示有北海道唯一的國寶「中空土偶」的博物館「函館市繩文文化交流中心」。

三、北海道秘境：稚內機場──

馴鹿是聖誕節重要代表動物之一，造訪北海道北邊，就不只冬天才能看到聖誕老人最好的夥伴──馴鹿嗎，只要至天塩郡幌延町的幌延馴鹿觀光牧場，整年都可以觀察並近距離餵食馴鹿！夏天還可以欣賞珍貴的藍色罌粟花，冬天也能夠搭乘馴鹿雪橇，體驗一下成為聖誕老人的感覺！

馴鹿

藍色罌粟花

四、北海道秘境：旭川機場──

想要眺望一望無際的星空嗎？被日本環境省認定為「繁星之城」的蘆別市，市內的星光大酒店，晚上能在飯店屋頂進行本格的觀星體驗。飯店內提供重現「炭礦都市」風情的餐廳和能讓人隨性放鬆閱讀的休息區，您可以在此放慢步調，享受旅遊的悠閒時光。

五、北海道秘境：釧路機場──

充滿自然與新鮮海產的厚岸町。可搭乘獨木舟一覽當地濕原風光，喜愛牡蠣和威士忌的話，當地的道路休息站：厚岸味覺總站Conchiglie內有提供牡蠣豬肉丼飯、牡蠣漢堡等各式牡蠣料理，還有當地絕無僅有的威士忌生蠔！

厚岸

牡蠣和威士忌

六、北海道秘境：帶廣機場──

世界上唯一保有輓曳馬賽文化的帶廣地區，「HOTEL NUPKA」活用當地魅力打造出舒適的住宿設施，除了提供住宿餐飲外，也經營能在馬車上飲食的「馬車ＢＡＲ」。有機會到帶廣來的話歡迎來體驗在運行的馬車上邊欣賞帶廣街景，邊享用當地美食美酒的「馬車ＢＡＲ」。

許多民眾對日本或北海道可算是久違了，想知道更多、更新日本北海道秘境情報嗎？可至海道觀光情報官網：Good Day HOKKAIDO，在解封之際，也可以利用Trip Planner功能，輸入天數﹑機場﹑旅遊目的，就能為您推薦貼近需求的北海道行程。提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

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