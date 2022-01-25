中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，今年第一批採購Moderna疫苗151.21萬劑，於今日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年4月23日。

指揮中心說明，已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。