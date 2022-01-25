0208-0214購買蘭蔻唯我香水50ml以上即贈「擴香玫瑰香氛禮」情境圖。（蘭蔻提供）

蘭蔻唯我香水50ml，3150元。（蘭蔻提供）

蘭蔻唯我香水100ml，4500元。（蘭蔻提供）

情人節即將來臨，頂級美妝蘭蔻準備澎派的愛心氣球花禮，結合夢幻愛心氣球和粉嫩玫瑰鮮花，以及時刻散發愛戀香氣的擴香玫瑰香氛禮，搭配女性夢幻香氛清單IDÔLE唯我香水，全新推出2 限定禮盒包裝服務。

向來最懂女人的蘭蔻，2022年專為新世代女性量身訂製的IDÔLE唯我香水，以最乾淨澄 澈的迷人玫瑰香調，揉合明亮鮮活的柑橘果香調與溫暖沉穩的麝香木質調，在高級果花木香調的層次幻化中，享受感性與知性並存的自信，極致輕薄、極簡閃耀的時尚瓶身設計，讓IDÔLE唯我香水被譽為香氛界的藝術精品，不只是送禮首選，更是女人寵愛自己的禮物。

自2月8日起，蘭蔻於全台百貨貼心推出浪漫情人節限定禮盒包裝服務，2月8日至2月14日情人節當天為止，凡消費蘭蔻IDÔLE唯我香水50ml以上，即可獲得限定「擴香玫瑰香氛禮」。結合唯美粉嫩擴香玫瑰與永生花的質感花禮上，愛心小卡寫著令人心動的 ＃BE my Valentine 告白字句，甜到心坎哩，相關活動辦法可洽品牌官網。