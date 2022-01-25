年輕手機品牌realme成長速度打破市場紀錄，進入2022，realme宣布，數字系列手機自2018年推出至今，正式突破4000萬銷量里程碑，根據Strategy Analytics數據顯示，截至2021年第三季度，數字系列產品於「新生代智慧手機系列」中出貨量排名第四，realme也預告，將於該產品線中加入首款Pro+產品。

realme自2018年創立，數字系列即為品牌擴大規模的核心產品線，以潮流、輕薄、閃充為特點，Strategy Analytics高級分析師Rajeev Nair表示，「數字系列作為Android手機中最快達到4000萬出貨量的產品線之一，不僅是realme在短時間內創下1億台手機銷量里程碑的重要推手，在「新生代智慧手機系列」中更獲得出貨量排名第四的好成績。」

realme表示，數字系列伴隨realme這3年的成長，在未來產品布局上，數字系列將加入全新Pro+機種，專注於科技下放，將普遍只能在高階智慧型手機中搭載的旗艦體驗帶至好入手的價位帶，外觀上不僅保有對潮流特性的堅持，影像和閃充表現將會是接下來的投入重點。

realme台灣主要產品布局則畫分為四大領域，包括以規格性能為主打的GT系列，GT2也預計會在第一季底登台；追求均衡產品以滿足基本需求的數字系列；主打大螢幕、大電量的C系列；以及以電商為主的Narzo系列，今年也會引進5G產品。