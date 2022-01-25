受惠於美國需求大增，嘉威(3557)2021年營收突破50億元，來到53.02億元，年成長19.71％。法人指出，目前嘉威客戶終端庫存偏低，將帶動通路商持續回補庫存，加上美國房地產景氣未見明顯滑落，帶動家居產品的需求，推估今年營收看增1成，毛利率至少維持去年水準。

嘉威主要業務為生產銷售餐具、廚具用品給美國連鎖通路商Walmart、Costco等。2021年美國疫苗施打率提升，民眾活動邁向正常化，加上政府擴大財政刺激，經濟復甦腳步加快，美國零售銷售3月以後銷售金額維持在6000億美元以上水準，遠高於疫情前2019年銷售金額5200億美元的水準。但零售庫存金額為持在6000億美元水準，相較疫情前6600億美元水平仍減少約10％，美國零售業者採購遠遠落後銷售復甦速度，使得零售庫存呈現嚴重偏低狀況，後續經濟復甦與庫存回補的需求的到來，將使供應鏈訂單延續強勁增長。

此外，受惠於房屋貸款利率低、新冠疫情下的購屋需求，美國2021年前11月成屋銷售年增10％，預期新屋開工持續成長將帶動房市維持熱絡，並刺激與房市景氣連動性高家居產品的需求。2021年前11月美國消費者在餐具支出年增達23％，嘉威今年擴大餐具市佔率與提高廚具營收比重，法人認為將成為2022年營收成長推手。

嘉威在美國擁有設計及服務團隊，能根據當下流行及客戶需求，替客戶設計開發新產品，並提供更多的產品選項。法人指出，該公司產品設計開發能力及一貫化生產製程，使其能提供更多樣、更符合時下流行趨勢的產品及更快的交期，有助其在大型通路商整併供應鏈趨勢下獲取更多市佔。

嘉威今年調漲產品價格8～9％，加上毛利較高的廚具佔比上升，抵銷原物料上漲影響，法人估計今年毛利率至少維持去年水準、且有望向上攀升。