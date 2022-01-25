經國七海文化園區及故總統蔣經國總統圖書館上周六開幕，蔡英文總統肯定蔣經國堅定反共保台立場，行政院長蘇貞昌則抨擊「莫忘獨裁者過往的滿手血腥」，今又痛批「國民黨人陸續跑中國，一再跟中國唱和，若蔣經國在世，會被不肖的子孫氣死」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲回擊說，「蘇貞昌這種胡亂扣帽抹紅練肖話，才是連神明都會被他給氣死」。

黃子哲說，蔣經國當年的「三不政策：不接觸、不談判、不妥協」，有其時空環境的背景因素，從90年後兩岸的交流互動逐漸頻繁，也是大勢所趨，就算在民進黨執政下，去年台灣對中國大陸出口佔比42.3％達1889億美元，與逾千億美元的順差一樣均居各市場之冠。

黃子哲指出，然而，台灣對大陸的貿易依存度，從2016蔡政府上台後，持續「不減反增」，另外，美國與中華民國斷交，並與對岸建交，是不是都是在與對岸唱和？

黃子哲質疑，蘇貞昌既然要死守「三不」，何不趕快從廢掉ECFA開始，還是立即停止兩岸貿易往來，抑或把兩岸斷航？他說，過去民進黨人士「登陸者」族繁不及備載，駐日代表謝長廷還喊過「憲法一中」，蔡英文甚至曾表明願意「蔡習會」，按照蘇貞昌的標準，這些不也通通都是賣國的行為？還是蘇貞昌就是「雙標王」。

黃子哲強調，蔣經國一生捍衛「中華民國」，歡迎蔡英文、蘇貞昌或整個民進黨都來當蔣經國的忠實信徒，並真心誠意守護中華民國，那中華民國就不再是流氓政府與幽靈國了，駐德代表謝志偉未來舉國旗也不會吐血了。