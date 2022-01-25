農曆春節長達9天連假即將到來，出遊計畫因疫情擾亂令民眾轉而選擇宅在家迎春，闔家團圓除了美食零嘴，一起看電視、打遊戲等娛樂消遣也是感情增溫良方，此時當然少不了好戲相伴。

中嘉寬頻推出期間限定的「1+1暢影派對」，2月28日之前，中嘉全台有線電視用戶訂購加值服務friDay影音，額外加贈HBO家族、星衛等16個HD影劇頻道，每月只收199元，即可享有獨家首播電影、多國院線強檔、台美日韓兒童及動漫、綜藝及紀實節目、日韓跟播戲劇。

近期疫情升溫，使得大家無法外出聚餐踏青沒關係，全家團圓在家追劇年味一樣不打折。

中嘉寬頻表示，春節必追好戲包含friDay影音獨家日韓同步跟播劇-由韓國天菜Rain挑大樑，開播即闖入2022年韓劇話題熱度榜第七名的『Ghost Doctor』(幽靈醫生)，日劇男神向井理主演，結合偵探元素的喜劇『婚活偵探』、名列韓國四大夯綜藝之一的『Running Man』以及被譽為必追神作，衝進全球推特熱搜榜的動畫『進擊的巨人』等。

戲劇、韓國綜藝節目和動漫看不夠，「1+1暢影派對」加贈的16個熱門影劇頻道，包括電影必看台HBO系列(HBO HD、HBO 原創鉅獻、HBO 強檔鉅獻、HBO 溫馨家庭、星衛電影台、Star Movies HD、Warner TV；以及國外綜藝愛好者必看的日韓頻道tvN、星衛娛樂台、歐美直送ROCK Entertainment、極限運動專屬ROCK Extreme；歐美劇專播-HITS、AMC、My Cinema Europe HD；以及音樂放不停的MTV Live、Cmusic及九太數位音樂頻道。

尤其，春節期間賀歲熱門大片包括2021熱血鉅片『哥吉拉大戰金剛』，平均影評高達90分以上橫掃各大獎項的『她們』、英國熱門綜藝系列『蒙面歌王』等。

中嘉寬頻也提供單片租借服務，包含『玩命關頭9』、『沙丘』、『鬼滅之刃劇場版』或是經典系列『駭客任務1-3』、『牠』、『怪獸與牠們的產地』等熱門好片皆可於機上盒中點選加購，銅板價就能讓客廳化身電影院。