馬丁之前開直播，直接回應粉絲詢問為何想做巴西翹臀手術。她表示，想要有好看的屁屁除了非常認真的進行飲食控制外，還要瘋狂深蹲。不過，還有另一條路，就是進行手術。

妮可‧馬丁之前接受專訪，展示一系列照片秀出自己臀部變化，以及自己如何因為臀部改變而為人所注意；還談到自己屁股蛋為何會爆開。她爆料，自己之前一天甚至會開機5次，醫生也解釋為何頻繁使用會導致屁股蛋炸裂。

據《每日星報》24日報導，為追求完美臀部曲線，來自美國拉斯維加斯的27歲辣模馬汀妮可‧馬丁(Amanda Nicole Martin)砸下近10萬美元(約新台幣277.2萬)進行豐臀手術；孰料，在某次「人與人連結時」，她聽到身後的臀部處傳來「奇怪的吱吱聲」。讓她氣結的是，男友顯然忙著幹活而沒有說實話，導致手術處因「過度激烈使用」而裂開，並造成開放性傷口。

IG粉絲高達810.9萬人的妮可‧馬丁，近日對媒體表示自己因為過度頻繁的性行為，導致臀部植入物「毀於一撞」。她解釋道，就是因為前男友，讓她的美臀手術毀於一旦。在與前男友激烈「友誼戰」的時候，原本手術傷口裂開，搞得她只能花更多錢動手術好把屁股蛋恢復原狀。

她回憶道，「由於我對健身充滿熱情，所以我體重波動非常快；但是我想保持臀部的脂肪，所以我乾脆接受臀部植入物。我最後一次臀部手術是在3年前，那次花了1萬美元」。

手術完成後，她迫不急待要給男友品嚐自己的戰利品。「我感覺超好，可以再次和我男友開機，而且我有吃止痛藥讓過程更容易了。那一刻我想讓我的男人開心」。

殊不知，傷口「爆開了」；身後傳來的奇怪吱吱聲，讓妮可‧馬丁嬌軀一震。感覺不太妙的她馬上打給醫師，醫師則要她來門診複診。「第二天我就去門診報到了，醫生告訴我臀部因為開放性傷口而產生一處裂縫。因為我很擔心我的健康還有手術成果，我之後乖乖的聽從醫師一切指示」。

讓她不滿的是，當時的男伴並沒有坦承以告。「我的男人騙了我，當下我需要的是治療而不是繼續幹活。還好，除了留下難看的疤痕，我恢復得不錯。1年後我再次進行巴西翹臀手術，加入填充物讓它更完美」。

這件事是否會造成她對床笫之事產生陰影，她回答「我對我的屁屁非常滿意。老實說，現在屁股太大，如果我進行超級粗魯的交流，很容易傷到肌肉中的填充物。我花在屁股上的錢大概有10萬美元，可能我要投保吧」。