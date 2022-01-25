「不管路途多遠，也要回家過年」，是大陸不少農民工的心聲。在火車客運「一票難求」的時代，60多萬離鄉務工者為與家人團聚，不顧路途遙遠，忍著刺骨寒風，結伴騎摩托車返鄉，匯集成了一支浩浩蕩蕩的「摩托車大軍」，成為兩廣地區（廣東、廣西）特有的春運景象。不過不到十年間，兩廣這支返鄉「摩托車大軍」逐漸淡出春運。

本月21日11時46分，深圳北至桂林北D2904次列車，運載5百多名外來工旅客，緩緩從深圳北站出發，一路向廣西方向駛去。這些桂籍旅客中曾有許多人是當年「摩托車大軍」的成員。

坐上此次列車的周光榮，在深圳某電子廠上班，很多年都是騎摩托車回家。他說，以前廣西桂林在一個廠打工的老鄉有十多人，基本上都是騎車回家。現在大夥每個月工資都有5千多元人民幣，家中也慢慢富裕起來，多坐拼車或高鐵回家。「今年，老鄉們都勸我不要騎車回家，路上很不安全」。他上次坐高鐵後覺得還是坐高鐵安全舒適。

「摩托車大軍」最早可溯源到2000年春運。因為春節買不到火車票，一部分廣西籍外來工人選擇結伴騎摩托車返鄉。2014年春運，「摩托車大軍」達到鼎盛，一度逼近六十萬人。騎摩托車返鄉雖然便利，但也伴隨安全問題。據統計，當年春節前二十天，每天因「摩托車大軍」造成的交通堵塞達三十多次，最多的一天釀成交通事故五十多件。

深圳市委黨校教授謝熠分析認為，騎車返鄉安全隱患非常多。首先，摩托車長途行駛容易出現故障；其次，長時間騎車容易出現視覺疲勞，導致應變能力減弱。再次，大部分人都是臨時騎車跑長途，容易出現突發情況。

持續多年的「摩托車大軍」幾近消失，背後是鐵路高速發展，高鐵動車組從「和諧號」發展到「復興號」，高鐵由運輸配角升為主角。據中國廣鐵集團介紹，今年春運預計運客四千六百多萬人，今年廣鐵運力尤其是高鐵運力達到歷年峰值，將佔到總運能的七成以上。其中南廣、貴廣高鐵的運力創歷史新高，每天可運九萬多人。