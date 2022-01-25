因應帛琉近期疫情快速上升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起帛琉旅遊疫情警報升至第三級，與全球各國相同。台帛旅遊泡泡正式宣告破功。

陳時中表示，帛琉最近7天每天平均新增72例，累計651例確診，所以我們公布整體帛琉旅遊疫情升至第三級警報，和其他國家都一樣，皆須做管制，建議國人非必要別去帛琉旅遊。

陳時中表示，原訂1月29日的航班已經取消，至於2月2日至2月5日航班，會根據合約處理。