確診比台灣多！帛琉旅遊泡泡破滅 陳時中：沒事別去 14:252022/01/25 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應帛琉近期疫情快速上升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起帛琉旅遊疫情警報升至第三級，與全球各國相同。台帛旅遊泡泡正式宣告破功。 陳時中表示，帛琉最近7天每天平均新增72例，累計651例確診，所以我們公布整體帛琉旅遊疫情升至第三級警報，和其他國家都一樣，皆須做管制，建議國人非必要別去帛琉旅遊。 陳時中表示，原訂1月29日的航班已經取消，至於2月2日至2月5日航班，會根據合約處理。 正視市場過度集中的高風險 賴清德啟程赴宏都拉斯 深化邦誼展現對新任政府支持 #帛琉旅遊 #疫情 #第三級 #帛琉 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫店家貼神奇告示 17字看30秒 千人秒火大 07:402022/01/25 生活 台灣人在大陸》這代台灣北漂的演變 00:012022/01/25 兩岸徵文 疫情復燃 觀光飯店現退訂潮 04:102022/01/25 財經要聞 疫情考量除夕夜不路跑 彰化市過年購物節也喊卡 13:342022/01/25 生活 保護力不輸莫德納 北市春節第三劑今開搶 限量2.1萬劑 08:162022/01/25 生活 台積電、聯電 啟動異地辦公 04:102022/01/25 財經要聞 高層要求春節每日「順便」清消4次ATM 郵局郵務員怒：被當免洗筷 12:072022/01/25 生活 疫情不定 台經院不調2022年台GDP增長率 12:012022/01/25 財經 全球首創「新冠病毒快檢晶片」 台灣團隊研發！20分鐘知結果 11:232022/01/25 生活 親戚上門！好友全家染Omicron 台大醫嘆：症狀都不輕 11:162022/01/25 生活 黃金博物館 2年門票大減5千萬 04:102022/01/25 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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