剛過41歲生日的男星納豆（林郁智），24日驚傳腦出血緊急住院開刀，隔日被經紀人恩恩證實，透露已順利完成引流手術，目前無大礙。鄉民女神「qn」黃瓊慧得知消息，在臉書提出3個要點，呼籲大家要隨時檢視自身狀況。

黃瓊慧25日在臉書感慨，統神疑確診糖尿病、納豆腦出血中風，以前覺得是上了年紀的人才會得的疾病，現在似乎連年輕族群都無法倖免，「大家平常要注意運動和飲食習慣阿～三高是萬病的根源（高血脂／高血糖／高血壓），建議大家醫療保險什麼的多少也保一下，比較有點保障；偶爾也可以去診所抽血驗指數，了解一下自己身體的狀況也沒什麼不好。好好照顧自己的身體就是孝順父母的第一要件了喇！」

最後，黃瓊慧透露很喜歡看納豆演戲，覺得很自然、幽默又正面，希望他能早日康復。許多網友也紛紛留言：「一堆年輕人平常不測血壓，健康報告紅字也不在乎」、「年輕型高血壓是容易被忽略的，因為常常沒症狀，但是長久下來對血管很不好。」、「我前年抽血檢查也是發現三高，當時很容易喘、睡覺會盜汗、脖子肩頸緊緊的，因為我已經中年了也很害怕中風，所以卯起來減肥30公斤，現在抽血數值已經在正常值範圍，那些不舒服的症狀也沒了，覺得養成每天運動跟健康飲食後，整個人狀態好很多」。

根據台中榮民總醫院網站整理出的腦出血可能的危險因子，一共有8點，分別為高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂症、抽菸、喝酒、肥胖、頸動脈狹窄，若直系親屬或母系親屬中有腦中風病史時，其得到腦中風的機會也較高，而有心肌梗塞或嚴重週邊血管疾病的患者，未來中風的危險性則是無相同疾病者的2至4倍。