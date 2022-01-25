美東時間周二凌晨美股指數期貨再度大跌，稍早前在周一的一般交易時段，華爾街股市尾盤上演大逆轉，道瓊指數雖一度跌逾1100點，標普500指數曾跌近4%，那斯達克指數曾崩跌5%，但終場全面收高。

目前道瓊指數期貨下跌291點或0.85%，報33962點，稍早前一度跌約330點或約1%。

標普500指數期貨目前跌1.2%，報4351點，稍早前一度跌1.4%。

那斯達克100指數期貨目前跌1.59%，報14269.75點，稍早前下挫1.87%。

聯準會可能加速升息的陰霾揮之不去，加上俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢升高，美國下令駐烏克蘭外交人員家屬撤離，並考慮向東歐派遺數千名士兵以應對俄國隨時可能發動的軍事行動。受此打擊，周一道瓊指數盤中暴跌1115點或逾3%，但尾盤在逢低買盤進場拉抬下，終場上漲99.13點或0.29%，收在34364.5點，結束連續6天的跌勢。

標普500指數盤中最慘曾下跌3.99%，一度陷入修正區，但終場收漲12.19點或0.28%，為4410.13點。該指數尾盤從谷底急速拉升4.3個百分點，創下2020年3月26日新冠疫情引發全球股災以來最劇烈的震盪。

那斯達克指數收漲0.63%，為13855.13點，盤中一度重挫4.9%。

儘管周一反彈收高，但標普500指數1月以來仍已下跌7.5%，料將創下2020年3月新冠疫情爆發以來最大單月跌幅。聯準會即將升息的預期帶動美國債息升高，受此打擊，那斯達克指數在上周跌入修正區，今年以來已下跌11.4%，表現遠遜於標普500指數和道瓊指數（今年來跌5.4%）。

Ally Financial首席貨幣及市場策略師Lindsey Bell表示，買家進場低接，市場看起來有些過度超賣，所以這並不讓人意外，但這不代表現在已經沒問題了，本周我們還有很多事要面對。在聯準會開始升息之前，市場仍將維持震盪格局。

摩根士丹利分析師Mike Wilson表示，雖然周一尾盤湧現一波逢低搶進的買盤，但標普500指數仍很有可能再跌10%。他並警告投資人正在淡化聯準會持續收緊政策與成長不斷放緩之間的矛盾，而這非常危險。

聯準會最快將在3月升息的信號，是今年初以來美股陷入動盪的主要原因。該美國央行將於周二（1月25日）召開為期兩天的決議會議，市場普遍預期聯準會此次會議將按兵不動，但可能在3月啟動升息，且為了抑制居高不下的通膨，不排除聯準會將加重升息力道或增加升息次數的可能性。

在周二華爾街股市開盤前，嬌生、3M、奇異、美國運通和Verizon等公司將發布財報，微軟和德儀等公司將在盤後發布業績。