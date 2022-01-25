今天上午港務公司在威海營區舉辦莒光樓、中正堂及海練館拆除工程祈福儀式。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆推動市港再生標竿計畫，將東岸軍用碼頭遷往西岸，今日上午開始拆除威海營區莒光樓、中正堂老營舍，預計今年會完成軍港西遷計畫，未來西岸將有一大腹地可以發展觀光。

基隆港東4、5號軍用碼頭已使用50多年，長期將東岸碼頭分隔兩段，導致港區作業及旅運觀光廊帶無法串聯，影響都市發展。市府、港務公司與軍方等單位一同協調後，決定將軍用碼頭與威海營區搬遷至西岸，並成立國防軍事專區，解決港埠營運、都市景觀及營社整建等問題，今日開始採分階段進行拆除作業。

今天上午港務公司在威海營區舉辦莒光樓、中正堂及海練館拆除工程祈福儀式，市長林右昌與基隆港務分公司總經理高傳凱、立委蔡適應、海軍一三一艦隊長曾安國等人共同參與，見證軍港西遷的重要里程碑。

林右昌表示，自己抱著「激動與感動」的心情參與，基隆軍港西遷能順利進行，覺得非常光榮，代表大家這幾年辛苦有了豐碩的成果，非常感謝各單位配合。他提及，威海營區拆除後，市中心區將有一大腹地可以發展，市府正積極與港務公司協調未來發展方向，並配合提出相關都市計畫變更工作，相信會打造成為基隆市港經濟發展的新動力。

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司指出，「基隆威海營區莒光樓、中正堂及海練館拆除工程」工期160日曆天，預計今年6月完成拆除及鋪面整修，其餘營舍部分將配合海軍搬遷情形再分批辦理拆除工作，使現有港埠得以整合，並配合智慧旅運大樓、西岸旅運中心及國門廣場等重點設施，完善基隆港整體規劃藍圖，達到市、港、軍三贏目的。