從命理角度來看，夢境能預知近期運勢，運勢命理網站「知命命理」分析，若是出現以下10種夢境，代表近期可能會遇到破財危機，許多人都曾夢過的「找廁所夢」，甚至預示著近期會損失一大筆錢，因此一定要比平時更加謹慎小心。

▍1.夢見車子壞了

汽機車、腳踏車都算，如果夢到車輪、車燈壞掉了，因為這些是身外之物，所以這樣的夢境是要提醒你可能會有破財的狀況出現。

▍2.夢見私奔

無論夢見跟誰私奔，都預示最近必定會漏財，而且外出旅遊也會陷入壞人的魔掌，一定要謹慎。

▍3.夢見戀人發誓

如果夢見男女戀人發誓，代表最近你將破財，而且可能金額較大，提醒你要檢查家中財位，可能過於髒亂，或光線過於陰暗。

▍4.夢見下大雨房屋漏水

這是個典型的漏財預知夢，如果男性夢見狂風暴雨，多是預示事業上會遇到困難；女人夢見狂風暴雨，是預示家裡會遇到經濟困難。孕婦做此夢，還需要多注意自己和寶寶的健康狀況。

▍5.夢見吃重口味食物

例如夢到自己在吃蒜、韭菜、蔥之類辛辣的東西，這可能是近期會發生意外災難的警訊，或者是可能會有口角。

▍6.夢見撿錢

從解夢角度來看，夢見撿錢往往屬於「反夢」，預示將要破財。尤其夢到在銀行門口或者醫院門口撿錢，更是靈驗。提醒可在窗台擺放五帝錢化解。

▍7.夢見大門敞開

夢境中家中大門或者辦公室大門敞開，那就大事不好了，可能預示將要破財，或是情感、婚姻出問題，甚至健康堪憂。

▍8.夢見蛇

除了夢見被蛇咬預示將要發財外，大多數情況下夢到蛇，比如看到蛇，或者蛇在你身上爬，或者將蛇打死，都寓意你近期可能破財，甚至可能是破大財。

▍9.夢見到處找廁所

這個夢境許多人都有夢過，此夢往往預示即將為某件事花費一大筆錢，也就是漏財，建議檢查自己屋宅是否缺角，或是家中財位是否有狀況。

▍10.夢見摘花

摘花似乎是很美的夢境，但是，當你摘花成功的同時，也寓意你即將要破財了。如果夢見別人摘花，也預示你會因為被牽連而導致破財，提醒你近期的洽談或合作都要格外當心。

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