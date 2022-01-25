從命理角度來看，夢境能預知近期運勢，運勢命理網站「知命命理」分析，若是出現以下10種夢境，代表近期可能會遇到破財危機，許多人都曾夢過的「找廁所夢」，甚至預示著近期會損失一大筆錢，因此一定要比平時更加謹慎小心。
▍1.夢見車子壞了
汽機車、腳踏車都算，如果夢到車輪、車燈壞掉了，因為這些是身外之物，所以這樣的夢境是要提醒你可能會有破財的狀況出現。
▍2.夢見私奔
無論夢見跟誰私奔，都預示最近必定會漏財，而且外出旅遊也會陷入壞人的魔掌，一定要謹慎。
▍3.夢見戀人發誓
如果夢見男女戀人發誓，代表最近你將破財，而且可能金額較大，提醒你要檢查家中財位，可能過於髒亂，或光線過於陰暗。
▍4.夢見下大雨房屋漏水
這是個典型的漏財預知夢，如果男性夢見狂風暴雨，多是預示事業上會遇到困難；女人夢見狂風暴雨，是預示家裡會遇到經濟困難。孕婦做此夢，還需要多注意自己和寶寶的健康狀況。
▍5.夢見吃重口味食物
例如夢到自己在吃蒜、韭菜、蔥之類辛辣的東西，這可能是近期會發生意外災難的警訊，或者是可能會有口角。
▍6.夢見撿錢
從解夢角度來看，夢見撿錢往往屬於「反夢」，預示將要破財。尤其夢到在銀行門口或者醫院門口撿錢，更是靈驗。提醒可在窗台擺放五帝錢化解。
▍7.夢見大門敞開
夢境中家中大門或者辦公室大門敞開，那就大事不好了，可能預示將要破財，或是情感、婚姻出問題，甚至健康堪憂。
▍8.夢見蛇
除了夢見被蛇咬預示將要發財外，大多數情況下夢到蛇，比如看到蛇，或者蛇在你身上爬，或者將蛇打死，都寓意你近期可能破財，甚至可能是破大財。
▍9.夢見到處找廁所
這個夢境許多人都有夢過，此夢往往預示即將為某件事花費一大筆錢，也就是漏財，建議檢查自己屋宅是否缺角，或是家中財位是否有狀況。
▍10.夢見摘花
摘花似乎是很美的夢境，但是，當你摘花成功的同時，也寓意你即將要破財了。如果夢見別人摘花，也預示你會因為被牽連而導致破財，提醒你近期的洽談或合作都要格外當心。
【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。