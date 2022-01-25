黃偉哲於國定古蹟赤崁樓宣傳「2022台南行春」活動，拿著「一定要乖乖」標語，希望疫情跟病毒都乖乖。曹婷婷攝）

台南市今天新增2起本土確診病例，台南市長黃偉哲下午1點半宣傳台南行春活動表示，碰到台南本土疫情雖不開心，但還是要面對，但他也說，目前為止，這2起案例都在可控範圍內，新春相關活動照常舉行，至於春節後的元宵活動還在審慎評估中，如屆時本土疫情大爆發，才考慮停辦或延期。

黃偉哲今天於國定古蹟赤崁樓宣傳「2022台南行春」活動，並為今年首波台南古蹟限定新商品「媽祖賜芙－草莓口味」、「八家將乖乖－奶油椰子」上市宣傳。黃偉哲表示，今年春節連假，台南有「2022月津港燈節」、「龍崎光節－空山祭」、「古蹟行春」三大特色主題活動，其他包括山上花園水道博物館、左鎮化石園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心、水交社文化園區及各觀光旅遊景點也規畫各種主題活動，歡迎大家來台南行春，平安健康過好年。

不過，台南今天傳出＋2，外界都關心後續春節活動是否照辦？黃偉哲說，目前春節活動都如常舉辦，但會加強防疫措施，除了中央的規定之外，也執行口罩大執法及加強查察景點，並落實防疫旅館防疫及加強打疫苗等。

至於台南是否考慮禁內用？他說，目前全台都沒有禁止內用，其他疫情相對嚴峻的縣市也沒有禁止，畢竟，禁內用對庶民經濟影響非常大，但他也說，針對餐廳內用部分則嚴格禁止邊走邊吃，或是不在餐桌就把口罩卸下。