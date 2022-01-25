不少人對於美甲光療都相當喜愛，甚至會固定每個月都找美甲師報到，但有些人總會擔心說美甲凝膠在卸掉時會傷害到指甲本身，造成指甲出現過軟、易斷等問題，尤其是前陣子的一則報導，有位女性在卸甲完後，居然出現十根指甲全部斷裂，甲床浮現不明刮痕，讓不少定期在做凝膠們的水水更加驚慌，但其實指甲變脆弱的原因有相當多種，下面我們整理出指甲變脆弱的3因素，趕快拿出筆記本，讓我們一起保護指甲吧！

指甲變脆弱１：卸完甲後未保養

這裡告訴大家一個正確的觀念，就是做凝膠指甲是不會傷害到真甲的，會使指甲變軟、變脆弱，大都是因為「不當卸甲」所造成的，若是卸完甲沒有要繼續做凝膠的話，建議一定要塗上一層「透明凝膠」讓指甲形成一層保護膜，因剛卸完的指甲的確會比原本的薄上許多，若未做此動作，會讓指甲太過脆弱，易在行動時傷到真甲。

卸甲完一定要做保養！（示意圖／達志影像）

指甲變脆弱２：不當用甲

不當用甲最常見的有「太常碰水」及「經常敲打鍵盤」，太常碰水指甲會越變越軟，變得脆弱，同時水中還有殘留其他的物質，對指甲或許會更傷，所以如果想要維持健康的指甲，建議戴上手套；另外太長使用指甲敲打鍵盤，則容易磨耗到指甲表面，建議若會長時間接觸鍵盤的水水們，還是多用指腹替代指尖唷！

指甲變脆弱３：缺乏營養

建議改用指腹打字（示意圖／達志影像）

指甲若出現斑駁、易斷裂，就代表你的營養攝取不足啦！指甲是由維他命、礦物質、角質素與蛋白質和硫所組成，人體若缺乏這些因子，指甲就會漸漸出現問題，因此飲食均衡相當重要，多補充紅肉、豆類、植物性蛋白質便能夠讓指甲越長越強壯！

上述３種造成指甲變脆弱的原因趕緊筆記吧！順便審視自己的用甲情形，若是有不當使用記得速速矯正回歸，這樣大家離擺脫脆弱、易斷指甲的路就不遠啦！