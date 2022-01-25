美國有聞名全世界的人類性科學研究者-阿爾弗雷德˙金賽，提及性學即與「金賽」畫上等號。在台灣，樹德科大人類性學研究所的博士候選人高宜君自許是「高賽夫人」，她在podcast主講「18禁~Sex馬殺雞」，網路聽眾已突破7萬大關。

高宜君在大學讀的是金融系，跨領域進入性學所就讀碩士班到博士班，她在性學領域中找到一片天。從2007年在馬來西亞董教總全國華人高中生的性教育營，開啟第1場演講分享「談高中生不可不知的性知識」至今，在疫情前每年有許多演講邀約，到處宣講性知識。

「高賽」是高宜君自己取的稱號，展現其風趣幽默的一面，有她在的地方都不冷場。她曾經著作《没什麼不一樣》繪本書，內容講述如何讓寶貝重新認識自己、了解自己、喜歡自己，進而學習愛他人及尊重友善對待他人。

在去年立委高嘉瑜的施暴事件中，高宜君也被受邀參加講座《蜜糖裡的毒藥》。長期的演講過程中，高宜君歸納出一套「QA30性迷思」，讓老、中、青、幼對性事的疑問可立即獲得解答，例如「性剝削」、「是否戴了保險套就可以百毒不侵？」等問題。

對於演講，高宜君認為，有時也會覺得壓力大，其紓壓方式就是看電影、血拚、彈奏自己最愛的《夢中的婚禮》曲子等，透過豐富的生活，調劑身心。

她也透露，自己擁有少女心與玻璃心，這來自母親的冷酷與父親對她的慈愛。高宜君不時會問男友：「你愛我1到10是幾分？」的送命題，但男友會說：「11分，因為我愛你永遠比你愛我更多！」不時秀恩愛是兩人的日常。

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