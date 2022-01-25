實聯制「＋1」可以嗎？ 指揮中心回應了

本土疫情升溫，高雄市衛生局昨呼籲，以一人代表掃簡訊實聯制「+1」的方式會導致資料出現亂碼，請民眾盡量個別完成實聯制。中央流行疫情指揮中心今天表示，應該是使用者設定錯誤，資料本身沒有亂碼問題，使用「+1」是沒有問題的。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有關出現亂碼的情形，已和高雄了解，系統匯出時並沒有亂碼，只是使用者在開啟時，設定欄位格式設定錯了，比如說把文字設定成數字，就出現亂碼，有設定好就不會有問題，已經和高雄解釋過，這不是問題。

不過疫情指揮中心指揮官陳時中仍提醒，盡量用自己的實聯制比較確實。他舉例自己和莊副同行，由莊副代表掃實聯制，「如果莊副被做疫調，就需要他來通知我，我只能得知二手訊息」，如果莊副加了很多人，他就忘記了，所以還是盡量來用自己的實聯制比較確實。

至於外界擔心傳送實聯制簡訊會洩漏個資，莊人祥強調，除了民眾的電話之外，其他欄位都是店家資訊，沒有包含個人資訊。