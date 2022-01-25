疫情續燒過年能安心？ 陳時中曝仍在警戒期：要觀察到「這天」

新冠肺炎本土疫情延燒，今日國內新增13例本土個案，其中有3人感染源不明，為桃園的一對幼兒園姐妹，以及退休的龍潭男子。指揮官陳時中表示，目前的疫情還在觀察期，要說安全，也要等到2月7日才知道，目前正在研商過年的相關指引，這2天會公布，不明感染源個案也希望及早釐清，讓大家過一個安心的好年。

針對幼兒園姐妹案，陳時中表示，據了解是姊姊先發病，才輪到妹妹，因為是很新的個案，詳細的訊息相信下午桃園會公布得更清楚。

媒體詢問，台灣年後升3級的機率為何？陳時中表示，國際的個案是台灣的上萬倍，昨日國際有300萬，但台灣相對是零星，國際是嚴重很多。針對新增的不明感染源，他表示，這幾個個案我們還是極力做疫調，希望及早釐清，讓大家過一個安心的好年。

對於當前疫情，陳時中表示，現在還在觀察期，要說安全，也是要在2月7號才知道，現在也在研商過年的相關指引，預計這2天會公布。基本上，這些指引還是非常原則性的，即儘量不要到人多、擁擠的地方，只要人多就儘量快去快回，吃飯的時間不要太久，沒有吃東西時，口罩就戴起來，要勤洗手、戴口罩，打疫苗也是最基本的，簡單的事情認真做，對防疫會更有幫助。

陳時中表示，目前指揮中心正在努力清零，疫調和匡列的速度要和時間賽跑，爭取的時間越多就越安全，面對Omicron，要完全阻隔也是個問題，但是還是要爭取時間，讓防疫準備得更好，應變能力更強。