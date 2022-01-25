中央公園啟用後深受民眾喜愛，為提供更便利的園區資訊，台中市政府建設局設置中央公園專屬導覽APP，提供園區各特色景點、設施位置，如遇緊急狀況時亦可提供即時通報服務，解決遊客於園區遭遇的問題；藉由導覽APP整合資訊，讓遊客一手掌握公園資訊帶給造訪者更智慧化的遊玩體驗。

中央公園啟用一年來，吸引許多遊客專程到訪。建設局長陳大田說，市長盧秀燕致力建構台中成為最宜居城市，中央公園的園區內有多處特色景點，是網紅熱愛的打卡熱區，園區占地達67公頃，為讓民眾更快速在廣闊範圍內找到特定位置、安排遊園行程，市府推出中央公園行動導覽APP。

陳大田表示，藉由導覽APP的協助在園區範圍內，遊客可簡單又快速的找到想去的景點，熱門景點12感官體驗區、芒草區、羅馬柱、天空芎頂等，如有專任導遊指引，並可將喜愛的景點加入收藏作為下次來訪的筆記。

陳大田強調，考量有哺乳及如廁需求的遊客，透過行動導覽APP指引，也能找到園區內各哺乳室及廁所位置，讓旅遊心情不因迷航而打折。