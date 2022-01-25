柯P轟中央少給1千瓶莫德納 陳時中這樣回

台北市日前傳出莫德納疫苗不夠，短缺1000瓶、約兩萬人份的數量，雖然指揮中心強調沒少給，但台北市長柯文哲仍然砲轟中央，指出1922疫苗預約平台是中央管理，為何疫苗不夠是地方責任？今指揮官陳時中表示，這主要因前陣子北市未加入中央的預約平台所產生的誤解。

昨指揮中心表示，中央並未少給北市疫苗，之所以出現疫苗短缺，主要是因北市有加開預約門診所致，但柯文哲指出，現在明明都加入1922疫苗預約平台，「莫德納、BNT打多少都是你管的，現在說不夠，這關我什麼事？」

陳時中表示，關於1922疫苗預約平台，該平台是預約前由各地方進行維護，中央是依台北市報上來的量進行配發，這次之所以短缺，主要是因數量計算上產生誤解，因為北市前一波並未加入中央的預約平台，當時有很多單位在個別列冊施打，而這些疫苗都已發放到二十一家醫院內，由於當時北市在維護平台時，並未將這些數字納入，所以才會差到兩萬人份。

陳時中表示，目前已緊急調配五百零三瓶，約一萬劑的數量給台北市，主要就是希望讓預約的人都可以打到，根據上一波的莫德納接種率計算，應是足夠應付，若接種量較大，中央也會持續注意，看其他縣市的施打狀況為何，預計周三會再做一次調配。